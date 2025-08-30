Касим-Жомарт Токаев: Стабилните казахско-китайски отношения са ключът към успешното сътрудничество

Най-големият вестник в Китай China Daily публикува авторска статия на президента Касим-Жомарт Токаев.

Агенция Kazinform представя неофициален превод на статията„Strong Kazakh-Sino ties key to successful cooperation” („Силните казахско-китайски отношения – ключ към успешното сътрудничество”).

Казахстанско-китайските отношения, които се коренят в многовековни добросъседски връзки, неизменно се основават на взаимно доверие, подкрепа и разбиране.

Фото: chinadaily.com.

Днес тези силни връзки на приятелство са пример за стратегическо партньорство и междудържавно сътрудничество.

Ние сме обединени от обща граница с дължина 1700 километра, която се превърна в символ на мир и добросъседство. Този дух на вечно всестранно стратегическо партньорство се поддържа успешно благодарение на взаимните визити на най-високо равнище и тесния политически диалог между двете държави. Настоящите впечатляващи успехи на съвременен Китай под далновидното ръководство на изтъкнатия държавен деец от световна величина, председателя Си Цзинпин, откриват уникални възможности за най-близките съседи, включително Казахстан.

Навлизайки в нов и перспективен етап от нашия общ път, е важно да осъзнаем дълбоко устойчивостта и значимостта на нашето изпитано във времето стратегическо партньорство. Всички виждаме как нашето взаимодействие става все по-динамично благодарение на общата визия за бъдещето и разширяването на сътрудничеството в най-различни сфери.

Въпреки глобалните икономически предизвикателства, търговско-икономическите отношения между нашите страни продължават да се укрепват с впечатляващи темпове. През 2024 г. двустранният стокообмен достигна рекордния показател от 44 млрд. долара, затвърждавайки статута на Китай като най-голям търговско-икономически партньор на Казахстан.

От 2005 г. китайските предприятия са инвестирали в нашата страна над 27 млрд. долара. Днес в Казахстан действат около 6000 компании от КНР, които играят ключова роля в осигуряването на технологичен прогрес и индустриална модернизация.

Съдбите на Казахстан и Китай са били тясно преплетени от времето на древния Пътят на коприната. Днес, надграждайки това наследство, ние създаваме нови транспортни артерии. Инициативата на председателя Си Цзинпин „Един пояс, един път“, обявена за първи път в Астана през 2013 г., е ярко потвърждение на това историческо сътрудничество.

Благодарение на тази съвременна мрежа от търговски пътища Казахстан стана още по-значим транзитен възел в Евразия, което демонстрира високия ниво на икономическа мощ на Китай.

Успешен пример за съвместните усилия на двете страни е активното развитие на Транскаспийския международен транспортен маршрут, или Средния коридор – най-краткият и най-устойчив път за безпрепятствен превоз на товари между Китай, Централна Азия и Европа.

Стартирането през 2024 г. на допълнителни линии на железопътния участък Достык – Мойинты ще позволи да се увеличи пет пъти транзитният потенциал на Казахстан по коридора Китай – Европа. Миналата година, съвместно с нашите китайски партньори, ние също открихме търговско-логистичен център в град Сиан, което още повече засили нашето сътрудничество.

Не по-малко важно е сътрудничеството в морския сектор. Завършването на строителството на контейнерен хъб в казахстанския пристанищен град Актау в партньорство с администрацията на китайското пристанище Ляньюнган допринесе за създаването на контейнерен флот, който предоставя пълен спектър от логистични услуги за страните от Централна Азия и Каспийския регион.

Нефтегазовият сектор е в основата на нашите икономически връзки, включително разширяването на нефтопровода Казахстан – Китай, както и модернизирането и строителството на нефтопреработвателни и нефтохимически предприятия.

Бързо се развива и сътрудничеството в областта на селското стопанство. През 2024 г. износът на селскостопански продукти от Казахстан за Китай е нараснал с 10%. Китайските инвеститори активно проучват възможностите за участие в големи проекти за преработка на селскостопански продукти, включително зеленчуци, царевица, зърнени и памучни култури.

Трябва да се каже, че нашето партньорство излиза далеч извън рамките на икономиката. Така, традиционно силни остават контактите в областта на културата. След успешното провеждане през 2024 г. на Годината на туризма в Казахстан в Китай, настоящата година беше обявена за Година на туризма в Китай в Казахстан.

Тази инициатива бележи нова глава в нашите отношения в областта на туризма, като отваря нови възможности за изучаване на традициите, историята и природата на двете страни.

На дипломатическо равнище Казахстан и Китай остават ангажирани с тясно сътрудничество в рамките на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

Фото: Kazinform

ШОС е крайъгълен камък на многостранното сътрудничество в Евразия, като допринася за стабилността, икономическия растеж и културния обмен. Като страни-учредители, Казахстан и Китай работят съвместно за разкриване на потенциала на Организацията за постигане на всеобхватно регионално процъфтяване.

Под настоящото председателство на Китай ШОС усилва усилията си за укрепване на регионалната сигурност, задълбочаване на икономическата интеграция и разширяване на културните и хуманитарните връзки. Тези приоритети напълно съответстват на вижданията на Казахстан за перспективите за развитие на региона.

Предстоящата среща на върха на ШОС в Тиендзин ще бъде знаково събитие, което ще определи бъдещата траектория на развитие на организацията. Тя ще предостави изключителна възможност за съгласуване на нашите стратегии по актуални глобални въпроси и за насърчаване на институционалните реформи. Уверен съм, че срещата на върха ще укрепи ролята на ШОС като все по-значим център на стабилност в условията на глобална нестабилност. В настоящите условия подходът на ШОС, основан на взаимно уважение и общо развитие, е актуален както никога.

Както справедливо отбеляза председателят Си Цзинпин, Китай и Казахстан са „съратници по пътя на модернизацията“. Заедно нашите страни могат да продължат да служат на целия свят за пример за това как общата визия и съгласуваните действия могат да преодолеят многобройните предизвикателства на съвременността.

Във момент, когато Казахстан и Китай се намират на исторически кръстопът, ние сме убедени, че нашата привързаност към общите цели, взаимното уважение и следването на съвместни стратегии ще продължат да допринасят за това, че нашето партньорство ще донесе нови постижения, конкретни взаимноизгодни резултати за двете страни, както и ще допринесе за просперитета в региона и в целия свят.

автор: Сайра Амантаева

източник: www.inform.kz

