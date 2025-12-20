ОАЕ напредва с програмата си за развитие, основана на иновациите, през 2025 г.

Обединените арабски емирства ускориха своята дългосрочна програма за развитие през 2025 г. чрез поредица от инициативи и цифрови политики, насочени към затвърждаване на позицията им като глобален център за иновации и устойчиво развитие.

През цялата година правителството стартира проактивни програми, предназначени да рационализират федералните операции и да повишат международната конкурентоспособност на страната.

Ключови постижения включват стартирането на нова фаза от Стратегията за привличане и задържане на таланти в ОАЕ 2031, заедно с всеобхватна Национална стратегия за киберсигурност и „Политика за приоритет на API“, за да се осигури безпроблемна цифрова интеграция между федералните структури.

За да подкрепи допълнително икономическата инфраструктура, кабинетът създаде Съвет за логистична интеграция на ОАЕ, за да хармонизира секторните политики и резултатите в цялата страна.

Правителството стартира втората фаза на Програмата за нулева бюрокрация с цел опростяване на публичните услуги, заедно с Проактивната система за ефективност на правителството, за да подобри предоставянето на услуги и да реализира целите на визията „Ние, ОАЕ 2031“.

В социалния сектор ОАЕ представи Екосистемата за доброволчество и обществено участие, която включва проект за увеличаване на доброволците до 600 000 души.

По време на годишните срещи на правителството на ОАЕ за 2025 г. страната стартира „Унифицирани номера на ОАЕ“ – национална система за данни, базирана на изкуствен интелект, за подпомагане на вземането на решения, и представи „Националната програма за растеж на семейството 2031“, чиято цел е да увеличи раждаемостта в Емирата, да повиши процента на сключените бракове и да понижи средната възраст за встъпване в брак.

В отговор на възникващите рискове за сигурността ОАЕ прие Националната политика за криптиране, която призовава правителствените органи да разработят ясни, добре дефинирани и официално одобрени планове за преход от традиционните методи за криптиране към постквантова криптография.

източник: www.wam.ae

Facebook

Twitter



Shares