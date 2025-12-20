Патриаршеско посещение на Националната кардиологична болница в София

На 19 декември, в дните преди Рождество Христово, Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил посети детския консултативен блок на Многопрофилна болница за активно лечение – Национална кардиологична болница в столицата.

Изпълнителният директор на болницата д-р Красимир Джинсов посрещна първойерарха на Българската православна църква, заедно с когото бяха г-н Димитър Горанов – началник кабинета на Българския патриарх и г-н Иван Тупаров от Духовно-просветния отдел.

Патриарх Даниил отправи благослов и слова на духовна грижа към медицинските лица и към децата, лекуващи се в отделението, като подари на всички присъстващи иконки на Рождество Христово. На малките пациенти Негово Светейшество връчи и торбички с книжки и лакомства, осигурени от г-жа Татяна Попова – собственик на верига магазини „Аванти“.

Текст и снимки: Софийска света митрополия

