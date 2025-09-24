Над 100 медала бяха връчени на победителите и подгласниците на Шампионата по високи технологии

Приключи финалът на Шампионата по високи технологии във Велики Новгород.

Над 15 000 души от 76 региона на Русия и 26 приятелски държави участваха във финала. Участниците се състезаваха в 15 иновативни компетенции.

След финала в основното състезание 20 души бяха обявени за победители и 40 за подгласници. Общо над 100 медала бяха връчени на финала на Шампионата по високи технологии.

Приветствие до участниците в състезанието бе изпратено от Президента Владимир Путин. Той отбеляза, че шампионатът е обединил мотивирани и талантливи млади хора, предоставил е отлична възможност на ученици от много региони на страната да демонстрират своите знания и умения и да се включат в решаването на належащи творчески и инженерни предизвикателства.

Шампионатът по високи технологии е експериментално конструкторско бюро за нови професии, състезанията са фокусирани върху иновативни компетенции, търсени във високотехнологичното производство и цифровата икономика. Той е част от Всеруското шампионско движение за професионални умения „Професионалисти“.

Състезанието се провежда в рамките на федералния проект „Професионалитет“ на националния проект „Младежи и деца“.

