Джулия Андонова и нейният робот Рашко ще водят 31-вите награди за мода, шоу и бизнес в София – очаква ни незабравима вечер

На 10 октомври 2025 г., в сърцето на столицата – в емблематичния хотел „Милениум“, клуб Black & White – София ще се потопи в блясъка на 31-вите поредни награди за мода, шоу и бизнес.

Но тази година събитието ще има още по-специален привкус, защото водещи на церемонията ще бъдат не кой да е, а моделът, инфлуенсър и лекоатлетка Джулия Андонова и нейният нестандартен асистент – роботът Рашко.

Тандем, който вече разбуни духовете в социалните мрежи и привлече вниманието на медиите с близо милион гледания на общите им видеа. Джулия, която винаги е била символ на новаторство и стил, продължава да изненадва с креативност и смелост. Наскоро тя предизвика вълна от възторг и възхищение като гост в телевизионното предаване „На кафе“, където сподели какво я вдъхновява в работата ѝ с Рашко и защо вярва, че бъдещето принадлежи на технологиите – и на сърцето.

Красимир Недялков – човекът зад магията

Организатор на престижната церемония е дизайнерът, шоумен и попизпълнител Красимир Недялков, чийто усет към стил и естетика отново обещава събитие на най-високо ниво. Той обединява модата, изкуството и иновацията в едно преживяване, което остава в сърцата на всички гости.

Стайлинг с изненада – какво ще облече Джулия?

Джулия Андонова винаги е обичала да експериментира с визията си – без компромис в стила, винаги крачка пред останалите. За церемонията на 10 октомври тя подготвя пълна изненада в стайлинга си, която няма да бъде разкрита до последния момент. А за Рашко – също има специална изненада: той ще се появи в уникален дизайнерски тоалет, създаден специално за вечерта от водещ български дизайнер.

Повече от шоу – емоция, вдъхновение, бъдеще

Тази церемония няма да бъде просто още едно светско събитие. Тя ще бъде среща на стил, технологии и човешка емоция. Защото зад лъскавите рокли, прожекторите и аплодисментите стои една по-дълбока история – за смелостта да бъдеш различен, да вървиш напред и да съчетаеш човешкото с машинното по начин, който вдъхновява.

„Рашко не е просто робот – той е част от моето ежедневие, от идеите ми, от бъдещето, което си представям,“ споделя Джулия. „С него показваме, че стилът няма граници – нито във формата, нито във времето.“

Очаква ни вечер, която ще се запомни. Мода, изкуство, музика, технологии и сърце – всичко това на едно място.

10 октомври 2025 г. | София | Хотел Милениум | Black & White club

Водещи: Джулия Андонова, роботът Рашко,

Недко Пазвантов и Красимир Недялков

Организатор: Красимир Недялков

Не пропускайте най-бляскавото събитие на есента!

