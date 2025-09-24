Президентът на Казахстан призова за реформа на Съвета за сигурност на ООН и засилване на ролята на средните държави

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев, изказвайки се по време на общите дебати на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, заяви за стратегическата необходимост от реформа на Организацията на обединените нации и особено на Съвета за сигурност, съобщава кореспондентът на агенция Kazinform.

Държавният глава подчерта, че всеобхватната реформа на Организацията на обединените нации е стратегическа необходимост, а не предмет на безкрайни размисли.

„Необходимо е да създадем нова група от съмишленици, които да представят високопрофесионални и без колебания конкретни предложения за реформиране на ООН, за да отговори по-добре на предизвикателствата на днешния ден и задачите на утрешния“, отбеляза Касим-Жомарт Токаев.

Според президента, централен елемент на тези решителни усилия за обновяване на ООН трябва да бъде реформата на Съвета за сигурност. Големите държави от Азия, Африка и Латинска Америка трябва да бъдат представени в Съвета за сигурност на ротационен принцип.

Освен това Казахстан е твърдо убеден, че гласовете на отговорните средни държави също трябва да бъдат сериозно засилени в Съвета за сигурност. Всъщност средните държави вече започнаха да играят по-значителна положителна роля в международните отношения, осигурявайки баланс и укрепвайки доверието. Те могат да станат мостове в рамките на ООН, докато великите държави са разединени или неспособни да решат наболелите проблеми, които вълнуват всички.

Президентът също призова държавите-членки да предприемат реални стъпки за поддържане на траен мир и сигурност.

— На първо място, за да поддържат авторитета на ООН през XXI век, държавите-членки трябва да предприемат реални стъпки за траен мир и сигурност. В противен случай ООН ще бъде обречена вечно да смекчава последствията, а основните причини за проблемите ще се умножават безкрайно.

Можем да започнем този процес още днес, като потвърдим отново нашата непоколебима привързаност към Устава на Организацията на обединените нации. Основните принципи на суверенитета, териториалната цялост и мирното уреждане на спорове трябва да се спазват стриктно, без никакви изключения. Избирателното прилагане на Устава подкопава неговия авторитет, подчерта той.

