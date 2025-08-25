Мотори стил и блясък пред НХК – синеоката красавица Теодора Димова е новата „Кралица на Бургас“

18-годишната победителка учи за брокер и ще представлява града в националния конкурс „Мис България 2025“

Бургас избра своята нова Kралица на красотата – 18-годишната синеока Теодора Димова, която беше коронясана за „Кралица на Бургас 2025“. Подгласнички на победителката станаха Каролина Атанасова (23 г) и Йоана Стоянова (17 г).

Програмата на конкурса, който се проведе пред Културен дом НХК в центъра на града, се превърна в истински спектакъл. Най-голямата изненада за публиката бе появата на красавиците на сцената върху мощните мотоциклети на клуб NEW RACE MCC – зрелищно откриване, което ще остане сред най-запомнящите се в историята на конкурса. За настроението на гостите се погрижиха малките балеринки от „Балетната школа за принцеси“ с ръководител Даниела Туртуманова, хаус вокалистката Нелита и Ния Стоянова.

Очарователната Теодора впечатли журито и публиката не само с харизма и сценично присъствие, но и с амбициите си – в момента тя учи за брокер на недвижими имоти в ПГСАГ „Кольо Фичето“, развива се като професионален гримьор и специалист по ламиниране на вежди и мигли, а в бъдеще мечтае за кариера в маркетинга и рекламата. Като носителка на короната тя ще представи Бургас в националния конкурс „Мис България 2025“, където ще се бори да донесе най-престижната модна титла в морския град.

По време на вечерта участничките дефилираха с изискани кожени якета на холивудския дизайнер Беркан Тюзюнатач и неговия бранд BERKAN DESIGN, с атрактивни бански костюми от Red Carpet Fashion House, с новата колекция официални рокли на българския дизайнер Стоян Радичев, както и със стилни слънчеви очила KYLYAN.

Генерален спонсор на конкурса бе строителната компания БУРГАС ИНВЕСТ, а сред останалите партньори се откроиха медицински лаборатории ЛИНА, JANET Grand Market, естетичен център Prime Aesthetic и автосервизи АМАРАНТ и агенция за недвижими имоти ПОРТФОЛИО. За изисканата атмосфера се погрижиха MARTI MAR, които осигуриха винената селекция на вечерта, и Канген вода, гарантирали свежест за гостите.



Официален партньор на конкурса бе Община Бургас, която традиционно подкрепя развитието на културни и модни инициативи в града.

За прическите на участничките се погрижи коафьорът Тодор Тодоров от Christian of Roma, а за грима – доказаната професионалистка Теодора Калчева и нейният екип. Организатор на събитието е г-жа Ваня Маринова, управител на INTER MODELS BURGAS, която за поредна година доказа класа в провеждането на престижни модни форуми.

Сред гостите на вечерта се откроиха имена от българския моден и светски елит, сред които собственичката на модна агенция „Интер Моделс“ г-жа Ирина Папазова и топмоделът Наталия Гуркова, актуалния Мистър Бургас Венцислав Драчев и други, които придадоха още повече блясък на събитието.

Водеща на събитието бе очарователната Мис България 2018 – Теодора Мудева.

