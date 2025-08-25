Срещата на върха в Тяньцзин ще бъде най-мащабната в историята на ШОС

Срещата в Тянцзин ще бъде най-мащабната в историята на Шанхайската организация за сътрудничество, заяви в интервю за РИА Новости китайският посланик в Русия Чжан Ханхуей.

„Тази година заседанието на Съвета на държавните глави на ШОС ще се проведе в Тянцзин от 31 август до 1 септември. В него ще участват над 20 държавни глави, включително президентът на Русия Владимир Путин, както и ръководители на десет международни организации. Тази среща на върха ще бъде най-мащабната от основаването на ШОС, което свидетелства за общите очаквания на държавите-членки за задълбочаване на сътрудничеството и привлича голямо внимание от международната общност“, отбеляза той.

Дипломатът уточни, че лидерите на страните ще обсъдят на срещата търговията, научно-техническите иновации, сигурността и създаването на Банка за развитие на ШОС.

Както съобщи помощникът на президента Юрий Ушаков, тази седмица Путин ще замине на четиридневно посещение в Китай, където, по-специално, ще вземе участие в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество.

ШОС е международна организация, основана през 2001 г. В нея влизат Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Русия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан. През юли 2024 г. на срещата на върха на ШОС в Казахстан Беларус стана пълноправен член на организацията. Страни наблюдатели: Афганистан и Монголия, държави партньори: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЕ, Турция, Шри Ланка и други.

източник: ria.ru

