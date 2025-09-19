Мохамед бин Рашид: ОАЕ ще продължи да поставя нови стандарти в работата на правителството

Негово Височество шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, вицепрезидент, министър-председател и управител на Дубай, се срещна с основния си екип в присъствието на Негово Височество шейх Ахмед бин Мохамед бин Рашид Ал Мактум, втори заместник-управител на Дубай, по време на годишната среща, проведена в Музея на бъдещето в Дубай.

Негово Височество похвали изключителния напредък в модела на работа на правителството на ОАЕ през последните години, който доведе до изключителни резултати в различни сектори на развитие, особено по отношение на услугите, които пряко облагодетелстват гражданите. Той нареди на екипа си да удвои усилията си, за да гарантира, че текущата година ще отрази най-големия успех досега по отношение на работата и постиженията на правителството, засилвайки федералните стратегически приоритети и националните амбиции на ОАЕ.

Негово Височество заяви: „В продължение на повече от 25 години нашият национален екип постигна важни успехи, като управляваше и реализираше знакови федерални, местни и глобални инициативи и проекти, които укрепиха глобалното лидерство на ОАЕ и послужиха на нашия народ.“

Негово Височество добави: „Ние сме оптимисти за новите постижения на нашата нация и граждани. Нашата работа продължава с енергия и решителност във всички сектори, за да укрепим глобалната конкурентоспособност на ОАЕ, да насърчим нейния просперитет, да подобрим благосъстоянието на нашето общество и да повишим качеството на живот на нашия народ. Нашите амбиции като нация са безгранични.“

Потвърждавайки гордостта си от своя екип, Н.В. шейх Мохамед каза: „Имаме най-добрия екип в света, екип, който се отличава със своите способности, решителност, лоялност и непоколебима отдаденост в служба на родината. Това е екип, за който няма невъзможни неща.“

На годишната среща, на която присъстваха висши правителствени лидери, бяха разгледани последните национални постижения и големи проекти за развитие, както и бъдещите цели и идеи в областта на развитието, социалния и хуманитарния сектор.

Дискусиите се фокусираха върху укрепването на федералния модел на управление на ОАЕ, известен с гъвкавостта си и способността си да иновации в политиките, законодателството, стратегиите и инициативите в ключови сектори.

източник: www.wam.ae

