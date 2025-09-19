Представяне на Христина Чопарова и книгата й „Приказки за различността”

26 септември (петък), 17.30 ч. Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”

Христина Чопарова е журналист с богат опит в печатните и онлайн медии, медиен експерт и комуникационен консултант. Тя е главен редактор и председател на Националния център за алтернативна комуникация (НЦАК „Ние ви чуваме“) и създател на едноименния сайт, който обслужва хора със слухова загуба.

Чопарова е автор на над 750 статии, фокусирани върху слуховите дефицити и комуникацията с нечуващи. Отличавана е с номинации за „Човек на годината“ (2019, БХК) и със Специалната награда на СБЖ за особен принос в интеграцията на хората с увреждания (2021).

„Приказки за различността“ на Христина Чопарова е детска книга с дълбоко социално послание. В нея участват 11 животни – всяко със своя уникална физическа особеност или различие – които се събират на горска конференция, за да споделят своите истории. Чрез техните преживявания децата научават за емпатията, уважението към различните и силата на приемането.

Книгата е подходяща както за самостоятелно четене от деца, така и за съвместно четене с родители и учители. Освен забавни и поучителни, приказките са изградени така, че насърчават разговор за толерантност, социално включване и разчупване на стереотипите още от ранна възраст.

Това не е просто сборник с приказки, а инструмент за изграждане на разбиране и подкрепа към онези, които се различават по нещо – физически, емоционално или културно.

