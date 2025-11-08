Международен конкурс за млади художници „Картина на света“

Започна приемането на творби за Международния конкурс за млади художници „Картина на света“.

Конкурсът има за цел да се превърне в мост между традициите и съвременността, миналото и бъдещето, създавайки пространство за културен обмен и взаимодействие.

Темата на конкурса за 2025-2026 г. е „Ценностите на моя народ като част от глобалната култура на човечеството“. Творбите се приемат в три категории: живопис, графика и дигитално изкуство, и са предназначени да отразят значими социални, културни и философски теми.

Каним художници на възраст от 18 до 35 години да участват в проекта. Победителите ще бъдат поканени на откриването на гала изложбата и церемонията по награждаване в Русия, за сметка на организаторите.

Можете да подадете заявка и да се запознаете с подробните условия на www.kartinamira.art

