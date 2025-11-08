Захарова: Русия следи внимателно дейността на САЩ в ядрената сфера

Въпрос: Американските медии съобщиха за изпитанията на междуконтиненталната балистична ракета Minuteman III от страна на САЩ. Как Русия оценява тези действия на Вашингтон? Дали Москва разглежда това като заплаха за стратегическата стабилност и причина да коригира собствената си позиция по отношение на контрола върху въоръженията?

Специализираните руски ведомства, разбира се, следят дейността на САЩ в ядрената сфера с цялата необходима в подобни въпроси прецизност. Това се отнася и за изпитанията на стратегически нападателни оръжия в американския арсенал, включително остаряващата междуконтинентална балистична ракета Minuteman III. Съдейки по публикуваните материали, става дума за относително рутинни действия.

В същото време е забележително, че това събитие последва двусмислените изявления на Президента на САЩ за намерението да се засилят изпитанията на ядрени оръжия, уж в отговор на някакви „еквивалентни“ стъпки от страна на Русия и Китай.

При което закономерният въпрос, който възникна сред мнозина, включително в самите САЩ, все още остава: означава ли това да се засилят тестовете на носителите на ядрени оръжия? Или Вашингтон наистина обмисля директно възобновяване на експлозивните изпитания на компоненти за ядрени бойни глави под изфабрикувани претексти, в нарушение на Договора за всеобхватна забрана на ядрените изпитания и съответните национални мораториуми, които бяха инициирани преди десетилетия от всички страни от ядрената „петорка“, включително САЩ, в периода преди влизането в сила на споразумението?

Ако е второто, това несъмнено ще създаде изключително негативна динамика и ще предизвика ответни мерки от страна на други държави, включително Русия. Именно това заяви наскоро Президентът на Руската Федерация, коментирайки този въпрос.

Засега отбелязваме, че сигналите, идващи от Вашингтон, които пораждат основателна загриженост по целия свят, продължават да бъдат противоречиви. Тяхната истинска причина трябва да бъде изяснена.

От брифинга на М.Захарова

