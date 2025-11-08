Китайският самолетоносач „Фуджиан“ ще прави редовни появи в открито море

Самолетоносачът „Фудзиен“, третият самолетоносач на Китай и първият, оборудван с електромагнитни катапулти, ще се появява редовно в открито море, заяви говорител на китайския флот в събота.

„Фудзиен“ беше въведен в активна служба в сряда във военноморско пристанище в град Саня в провинция Хайнан в Южен Китай. Кръстен на провинция Фудзиен в Източен Китай и спуснат на вода през юни 2022 г., този гигантски кораб е проектиран и построен независимо от Китай.

В писмено интервю, Ленг Гуовей, говорителят на китайския флот, отговори на въпроси относно пристанището на самолетоносача „Фудзиен“, разполагането на самолети, базирани на палуби, и бъдещите планове за развитие на китайските самолетоносачи.

Ленг отбеляза, че самолетоносачът „Фудзиен“ е най-големият военен кораб, който в момента е на активна служба във флота.

Докато военното пристанище Саня е пристанището на самолетоносача, необятният океан е неговият „истински дом“, добави Ленг.

Докато „Фуджиан“ беше в процес на изграждане, поддържащото оборудване, включително палубни изтребители като J-35, J-15T и J-15D, самолети за ранно предупреждение KJ-600 и хеликоптери от серията Z-20, беше разработено и тествано стабилно по план, според Ленг.

Няма да мине много време, преди „Фуджиан“ да бъде напълно оборудван със своите палубни самолети, каза той.

Отбелязвайки, че много от съоръженията и технологиите на „Фуджиан“ се въвеждат в практиката за първи път, Ленг каза, че самолетоносачът ще продължи да бъде подложен на задълбочена тестова проверка, за да се оцени допълнително стабилността на платформените му системи, след като влезе в експлоатация.

Той каза, че самолетоносачът ще следва плановете за провеждане на упражнения за съвместимост на самолетите, обучение във формации и други дейности за непрекъснато повишаване на бойната му готовност.

Ленг подчерта, че усилията на Китай за разработване и усъвършенстване на оръжия и оборудване не са насочени към друга държава или конкретна цел, нито пък подобни начинания представляват заплаха за други държави или региони.

Тези инициативи са насочени към защита на националния суверенитет, сигурност и интереси за развитие, каза той.

Китай ще изготви следващите си планове за развитие на самолетоносачи, като в пълна степен отчита нуждите на националната отбрана, каза Ленг.

Носещ корпусен номер 18, „Фудзиен“ е третият самолетоносач, влизащ в експлоатация на Китай.

Видео: https://youtu.be/PtvPnkXBKgk

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares