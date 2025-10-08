Лесотехническият университет удостои проф. д-р Ладислав Пауле от Техническия университет в Зволен, Словакия с почетното звание „Доктор хонорис кауза“

Днес, на 8 октомври 2025 г. Лесотехническият университет (ЛТУ) посрещна Н. Пр. г-н Васил Гривна – посланик на Република Словакия в Република България, който се срещна с ректорското ръководство на университета и взе участие в тържествена церемония по удостояването на проф. д-р Ладислав Пауле, Professor Emeritus от Факултет „Горско стопанство“ на Техническия университет в гр. Зволен, с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на ЛТУ.

Посещението на Н. Пр. г-н Гривна беше осъществено по покана на ректорското ръководство на Лесотехническия университет и е израз на традиционно добрите отношения между Република България и Република Словакия, както и на стремежа за задълбочаване на партньорството между двете академични общности. По време на срещата бяха обсъдени възможности за разширяване на научното и академичното сътрудничество, включително инициативи, насочени към мобилност на студенти, преподаватели и изследователи. Беше представена виртуална разходка, показваща съвременната материална база и възможностите, които предлага университетът.

Ректорът на ЛТУ, доц. д-р Христо Михайлов, представи основните направления в развитието на университета и подчерта, че „почитта, която ЛТУ отдава на проф. Пауле, е израз на признателност към неговия принос като своеобразен дипломат на науката във взаимоотношенията между двете държави“. Той отправи покана към посланик Гривна и словашки учени допълнително да посетят учебно-опитните стопанства на ЛТУ и да се запознаят с практическата дейност на университета.

Проф. д-р Петър Антов, заместник-ректор по научноизследователска и проектна дейност, дигитализация, иновации и международно сътрудничество, акцентира върху дългогодишното сътрудничество между двете академични институции и подчерта, че студентският и докторантският обмен между България и Словакия предстои да се развие още по-активно.

В последвалия Тържествен академичен съвет, проведен в зала „Акад. Мако Даков“, проф. д-р Ладислав Пауле беше удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на ЛТУ за изключителен научен принос в областта на генетиката и селекцията на дървесни видове, лесовъдството и опазването на природата, както и за неговата дългогодишна роля в изграждането на мостове между българската и словашката научна общност.

Сред официалните гости на събитието бяха Н. Пр. г-н Васил Гривна – посланик на Република Словакия в България, както и почетните доктор хонорис кауза на ЛТУ: проф. дтн Христо Шехтов, чл.-кор. проф. д.арх.н. Атанас Ковачев, проф. дссн Нино Нинов и ректоът на ЛТУ в периода 2016 – 2024 г. акад. проф. дн Иван Илиев.

Биографичното представяне на проф. Пауле беше направено от декана на Факултет „Горско стопанство“ при ЛТУ доц. д-р Стоян Стоянов, който очерта впечатляващата му академична и научна кариера. Проф. Пауле е автор на над 320 научни публикации, основател и главен редактор на международното списание Forest Genetics, носител на множество национални и международни отличия, както и на Почетния знак на ЛТУ за заслуги към сътрудничеството между двата университета. Под негово ръководство са реализирани три съвместни научни проекта, а десетки преподаватели и докторанти от ЛТУ са специализирали в лабораторията му в Зволен.

В своето слово ректорът доц. Михайлов подчерта, че проф. Пауле е „не само виден учен, но и голям приятел на България и на нашия университет“. Проф. Пауле благодари за високото отличие и определи сътрудничеството си с българските учени като „изключително плодотворно“, завършвайки изказването си на български език с думите: „Много Ви благодаря!“

Посланикът на Словакия Н. Пр. г-н Гривна поздрави проф. Пауле и ръководството на ЛТУ, изразявайки гордост от признанието и подчерта, че „това удостояване е символ на тясното и ползотворно сътрудничество между двете държави“. Той допълни, че Посолството на Република Словакия ще продължи да подкрепя инициативи за обмен на знания, преподаватели и студенти.

С удостояването на проф. Пауле с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ Лесотехническият университет отдава заслужено признание за неговия изключителен научен принос, академична отдаденост и приятелство към България, както и за усилията му в укрепването на активното и ползотворно сътрудничество между двете академични институции и държави.

