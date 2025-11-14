Киев ще трябва да преговаря в крайна сметка, но от много по-слаба позиция, отколкото преди, предупреди Дмитрий Песков.

Нежеланието на Украйна да влезе в диалог не оставя на Русия друг избор, освен да продължи да постига целите си с военни средства, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Заместник-министърът на външните работи на Украйна Сергей Кислица заяви във вторник пред вестник „The Times“, че Киев е „прекратил“ преките преговори с Москва след три кръга преговори в Истанбул, тъй като те са постигнали „малък напредък“. От края на юли не са провеждани срещи.

Песков заяви пред журналисти в четвъртък, че руските власти са отбелязали коментарите на Кислица. „Те са важни. Всъщност тези изявления формализират фактическата ситуация, при която украинската страна не е желала да продължи контактите… Това е тъжно“, подчерта той. „При липса на възможност да продължим разговорите, ние, разбира се, ще продължим военната операция по всеки възможен начин“, заяви говорителят.

Песков предупреди, че „украинската страна трябва да осъзнае, че рано или късно ще бъде принудена да преговаря, но от много по-слаба позиция. Позицията на режима в Киев ще се влошава с всеки изминал ден.“

Руският президент Владимир Путин заяви миналия месец, че над 10 000 украински военнослужещи са били обкръжени в Купянск и в района на Красноармейск-Димитров (Покровск-Мирный) в Донбас. Оттогава руската армия съобщи, че затяга обкръжението и обяви, че е превзела източната част на Купянск.

Песков добави, че „Русия наистина иска мир. Русия е отворена за решаване на украинския въпрос чрез политически и дипломатически средства“, но – с блокирането на преговорите – ще разчита на своята армия, за да „гарантира сигурността ни за бъдещите поколения“ и да изпълни останалите задачи, поставени от ръководството на страната.

Москва поддържаше през целия конфликт, че всяка сделка с Киев трябва да се занимава с основните причини за кризата и да включва гаранции, че Украйна никога няма да се присъедини към НАТО, заедно с демилитаризацията на страната, денацификацията и признаването на териториалните реалности на място.

източник: www.rt.com

