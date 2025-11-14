Община Ямбол обявява търгове за продажба на общински имоти за бизнес и жилищно строителство

Общински сгради и терени, подходящи за търговски обекти и жилищно строителство, предлага община Ямбол за продажба чрез търгове с тайно наддаване.

Те ще се проведат на 28 ноември, а тръжната документация ще се предлага в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация на Община Ямбол на ул. „Г.С. Раковски” № 7 от 20 ноември.309 хиляди лева без ДДС е определената от лицензиран оценител и от общинските съветници начална тръжна цена за двуетажна масивна сграда за обществено обслужване в центъра на града – на ул. „Йордан Йовков“ № 8. За жилищно строителство са отредени 9 незастроени парцела в жилищен комплекс „Граф Игнатиев“ с площи между 298 кв.м и 383 кв.м. Определените от лицензиран оценител и с решение на Общинския съвет начални тръжни цени са съответно между 71 600 лв. и 92 400 лв. без ДДС. Терените са с удобна локация, в близост до детска градина и търговски обекти.Инвеститори се търсят и за втория и четвъртия етажи на ул. „Търговска“ 57. Сградата е строена през 1970 година и все още запазва своята архитектурна стойност и потенциал за развитие. Новите собственици ще имат възможност да създадат разнообразни пространства – офиси, изложбени зали, зали за срещи и обслужващи услуги, които да допринесат за икономическото и социалното развитие на града. Очаква се реализирането на тази инициатива да привлече нови работни места и да засили позицията на Ямбол като притегателен център за бизнес и култура в региона. Между 202 500 лв. и 282 300 лв. без ДДС са началните тръжни цени за терени за обществено делово обслужване в жилищен комплекс „Г. Бенковски“ с лице към главен път. На търг с тайно наддаване се предлагат също общински незастроени имоти в квартал „Каргон“, в жилищните комплекси „Златен рог“ и „Хале“, в селищно образувание „Кринчовица“ и др. Подробна информация можете да намерите в обявлението за търговете в рубриката „Актуално“ на сайта на община Ямбол на линк https://yambol.bg/uploads/A170C5FBEB521638B746651817939166

Facebook

Twitter



Shares