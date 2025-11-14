Представиха напредъка по проекта за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив

Над 2200 пловдивски домакинства вече кандидатстваха за безплатна подмяна на старите си печки на дърва и въглища с екологични уреди, а Община Пловдив продължава да приема заявления.

Това бе съобщено по време на публично събитие, на което бе представен напредъкът по проекта „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление – фаза 2“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух“ по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. Срещата се състоя на 12-ти ноември 2025 г. в конферентната зала на Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив.

Специален гост на събитието беше Андреас фон Буш – началник на отдел „България, Унгария и Словения“ в ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия. Той подчерта стратегическата важност на проекта и обяви, че благодарение на успешното му изпълнение в периода 2014–2020 г., Европейската комисия е осигурила допълнителни 14 млн. евро за продължаване на инициативата и в периода 2021–2027 г.

Кметът Костадин Димитров подчерта, че качеството на въздуха е сред най-големите предизвикателства пред съвременните градове и именно затова Пловдив надгражда успешно първата фаза на проекта. Все повече домакинства заменят старите печки на твърдо гориво с енергийно ефективни алтернативи – климатици, термопомпи и пелетни камини.

Заместник-кметът по екология Иван Стоянов представи и конкретни резултати:

2288 подадени заявления, от които 2111 са за климатици

81 – за термопомпи и 54 – за пелетни уреди с водна риза

над 1140 демонтирани стари отоплителни уреда

1300 подписани договора за подмяна

общо 2180 монтирани нови уреда в 1054 домакинства

още 540 домакинства са документално одобрени и предстои посещение на място

Община Пловдив работи и по други инициативи, насочени към намаляване на емисиите от ФПЧ10. През септември Общинският съвет прие и Наредба за зони с ниски емисии, а от 2027 г. се предвижда пълна забрана за отопление на дърва и въглища на територията на града. До тогава гражданите имат възможност да се възползват от напълно безплатна подмяна на старите си печки.

Кой може да кандидатства?

Собственици на жилища в Пловдив, които в момента се отопляват на дърва и въглища

Домакинства, които не са получавали финансиране по други проекти за безплатна подмяна на отоплителни уреди

Къде да подадете заявление?

На място: в офиса на Централна поща, Пловдив

Онлайн: на сайта

Защо да се включите?

По-чист въздух за вас и вашите деца

По-ниски разходи за отопление

Участие в общите усилия за по-зелен и здравословен Пловдив

Проектът „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление – фаза 2“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух“ по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. е насочен към ограничаване на замърсяването от битовото отопление – един от основните източници на фини прахови частици в Пловдив. Чрез него домакинствата, които все още използват дърва и въглища, получават възможност да преминат към по-чисти форми на отопление преди да влезе в сила забраната за ползване на печки на твърди горива. Припомняме, че последната бе одобрена с решение на общинския съвет на Пловдив и ще влезе в сила през 2027 година.

Призоваваме повече пловдивчани да се включат в програмата – колкото по-широко е участието, толкова по-осезаем ще бъде ефектът върху качеството на въздуха в нашия град.

