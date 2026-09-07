Кога любовта се превръща в зависимост?

Д-р Петя Гемюнден представя „Любовна дрога“ – книга за границата между любовта и зависимостта



Кога любовта престава да бъде свободен избор и се превръща в зависимост? Защо понякога човек ясно осъзнава, че една връзка го наранява, разбира каквосе случва, но въпреки това не успява да си тръгне?

Това са част от въпросите, които поставя д-р Петя Гемюнден – психолог, НЛП хипнотерапевт, автор и ментор по съзнателни взаимоотношения, позната международно като Dr. Next Level Love®, в новата си книга „Любовна дрога“.

Книгата разглежда границата между любовта и зависимостта, емоционалните модели, които повтаряме несъзнателно, и пътя към по-зряла, осъзната и свободна връзка.

Д-р Петя Гемюнден е създател на Next Level Love® и работи с теми като любовна зависимост, привързаност, самооценка, емоционални модели, преживявания от детството, лични граници и съзнателно партньорство.

В „Любовна дрога“ тя се фокусира върху един от най-трудните парадокси в интимните отношения – как е възможно да виждаме, че една връзка ни причинява болка, да разбираме причините и механизмите зад нея и въпреки това да оставаме в нея.

Когато познатото се бърка с любов

Една от водещите идеи в книгата е, че често не избираме онова, което ни прави щастливи, а онова, което ни е познато.

Ранната привързаност, детските модели и преживяванията на липса, отхвърляне, контрол или саможертва могат да се превърнат в несъзнателни сценарии, които човек продължава да възпроизвежда в своите любовни отношения.

Именно затова любовната зависимост не винаги е лесна за разпознаване. Интелигентността, професионалният успех и способността за рационален анализ не са гаранция, че човек ще бъде защитен от нея. Понякога точно способността да анализираш, да обясняваш и да намираш оправдания може да направи проблема по-труден за осъзнаване.

„Любовна дрога“ не е книга единствено за токсичните връзки. Тя е покана към по-дълбоко себепознание – към момента, в който човек започва да разпознава собствените си модели и разбира, че истинската промяна не се случва само чрез осъзнаване.

Тя изисква нови избори, ясни граници и нов начин на свързване с другия и със самия себе си.

Първа книга от поредицата Next Level Love®

„Любовна дрога“ е първата книга от поредица на Next Level Love®, посветена на различните форми на зависимост и на механизмите, които стоят зад тях.

Премиерата на книгата в България ще се състои на 8 септември 2026 г. от 19:00 ч. в Ciela, Mall of Sofia. Събитието ще включва представяне на книгата, разговор с читателите и възможност за автографи от автора.

Само два дни по-късно – на 10 септември, „Любовна дрога“ ще бъде представена и в Лондон.

Къде да откриете „Любовна дрога“?

Книгата може да бъде закупена онлайн от официалния сайт на „Любовна дрога“:

lyubovnadroga.nextlevellove.bg

Книгата се предлага и чрез книгоразпространителната мрежа на Ciela, както и в книжарниците Ciela в страната:

Ciela

„Любовна дрога“ е книга за любовта, но и за избора. За онези невидими модели, които ни връщат към познатото, дори когато то ни боли. И за възможността да прекъснем този кръг, когато започнем да обичаме не само другия, но и себе си по нов начин.