11-ият Традиционен Балкански панаир в БУРСА – КЕСТЕЛ се готви да посрещне приблизително 30 000 души в рамките на три дни

Организиран от клона Кестел на Асоциацията за култура и солидарност на балканските имигранти, 11-ият Традиционен Балкански панаир се готви да посрещне посетители отново тази година с мисията да съхрани жив духа на балканската култура и да укрепи културните връзки между Турция и България.

За реализирането на част от българското артистично присъствие в програмата организаторите се обърнаха към арт мениджъра Йонка Максимова – собственик на Конна база “Макс” – гр. Нова Загора, която се включва със съдействие при селекцията и представянето на изпълнители от България.

Тридневният панаир ще събере хиляди хора не само от Бурса и околностите ѝ, но и от различни региони на Турция и България, както всяка година. Очаква се събитието да посрещне приблизително 30 000 посетители в рамките на три дни.

Като част от Балканския панаир, известни артисти от България и Турция ще се срещнат на една сцена. Наред с концертите и обичаната балканска музика, посетителите ще имат възможност да се докоснат до културата, забавленията и различни аспекти от традиционния балкански живот.

На панаирната площадка събитието ще предложи концерти на артисти от България и Турция, балканска музика и народни танци, традиционни балкански ястия, щандове за храни и напитки, традиционни облекла и регионални продукти, занаяти и културни изделия, детски площадки и забавления за най-малките.

СПОДЕЛЕНА КУЛТУРА, ЕДНО МЯСТО ЗА СРЕЩИ

Клонът Кестел на Асоциацията за култура и солидарност на балканските имигранти заявява, че основната цел на панаира не е просто организирането на фестивал. Неговата мисия е да съхрани културното наследство, донесено от Балканите в Турция, да го предаде на следващите поколения и да укрепи приятелството и културните връзки между народите на Турция и балканските страни.

Представителите на асоциацията подчертават, че артистите и гостите, особено тези от България, придават специален колорит на панаира и превръщат събитието в своеобразен културен мост между двете страни.

Балканският панаир събира на едно място наши сънародници, живеещи в България, гости от Балканите и представители на балканските общности в Турция.

БАЛКАНСКАТА КУЛТУРА СЕ ИЗДИГА ОТ БУРСА

Голямото тридневно събиране в Кестел, изпълнено с музика, танци, традиционна кухня и различни елементи от балканската култура, се очертава като едно от значимите балкански културни събития в региона.

Клонът Кестел на Асоциацията за култура и солидарност на балканските имигранти кани творци, представители на медиите, културни организации и всички гости от България, които носят Балканите в сърцето си, да станат част от 11-ия Традиционен Балкански панаир.

Събитието има за цел да представи културното наследство на балканските имигранти, живеещи в Турция, както и сценични изпълнения на артисти от България, и да продължи да изгражда и укрепва културните отношения между двете страни.

Този път музиката, вкусовете, културата и братството на Балканите се срещат в Кестел.