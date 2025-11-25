Китайски учени разгадаха мистерията на лепкавата почва от обратната страна на Луната

Китайски учени разгадаха мистерията зад необичайно кохезивната лунна почва, извлечена от китайската мисия Chang’e-6 от обратната страна на Луната.

Лепкавите и бучковидни характеристики на почвата, които я отличават от пробите, събрани от близката страна на Луната, пленяват изследователите след успешното завършване на мисията през 2024 г.

Това интригуващо наблюдение предизвика цялостно разследване от изследователски екип, ръководен от Института по геология и геофизика към Китайската академия на науките. Техните открития са публикувани в последния брой на Nature Astronomy.

За да разберат тази особена характеристика, екипът проведе серия от експерименти, включително тестове с фиксирана фуния и тестове с барабан, за да измери ъгъла на естествен покой на лунната почва Chang’e-6.

Този ъгъл служи като ключов индикатор за поведението на потока на гранулираните материали. Резултатите разкриха, че почвата Chang’e-6 показва значително по-висок ъгъл на естествен покой в ​​сравнение с пробите от близката страна, което прави свойствата ѝ на потока по-близки до тези на кохезивните земни почви.

Изследователите установиха, че сплотеността на почвата отчасти се дължи на нейната текстура, която е по-фина от тази на близката страна на Луната. Текстурата на лунната почва от близката страна е подобна на пясъка, но тази на далечната страна е по-близка до брашното. Шепа пясък може лесно да се изплъзне през пръстите, докато брашното има склонност да се слепва в дланта.

Освен това, частиците от пробата от лунната почва от далечната страна на Луната са ъгловати и грапави. Комбинацията от техните фини, но грапави характеристики усилва ефектите на сили като статично електричество, което води до необичайно сплотена почва.

Разликата между качествата на почвата от близката и далечната страна на Луната може да се обясни с космическата среда, на която са изложени.

Далечната страна е по-често и по-силно удряна от метеорити, а плагиоклазовите минерали, които изграждат планините от далечната страна, могат лесно да генерират множество фини и ъгловати частици при удар.

За разлика от близката страна на Луната, далечната страна не е екранирана от магнитното поле на Земята, което води до пълното ѝ излагане на по-сурова космическа среда, където има чести удари от заредени частици, метеороиди и микрометеороиди.

Тези безмилостни сблъсъци напълно разграждат, стопяват, разбъркват и смесват частиците, като накрая създават фината и лепкава почва, открита от далечната страна.

Констатациите са важни за бъдещи изследвания, кацане и установяване на бази от далечната страна на Луната.

През 2024 г. Чанъ-6 влезе в историята, като донесе на Земята 1935,3 грама проби от далечната страна на Луната. Тези проби са събрани от басейна Южен полюс-Айткен (SPA), най-големият, най-дълбокият и най-старият басейн на Луната.

Видео: https://youtu.be/tyfkrPCO1QY

Източник: AMSP.link

