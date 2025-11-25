вторник, ноември 25, 2025
Goldman Sachs повиши прогнозата си за БВП на Китай до 2027 г.

Редактор

Goldman Sachs, една от основните международни финансови институции, повиши прогнозата си за икономически растеж на Китай до 2027 г., посочвайки устойчивия износ, по-силната политическа подкрепа и нарастващия високотехнологичен производствен сектор.

В последния си доклад, публикуван в петък, американската мултинационална инвестиционна банка увеличи прогнозата си за реалния растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) на Китай през 2025 г. от 4,9 на 5 процента. Тя също така повиши прогнозите си за 2026 г. и 2027 г. съответно с половин процентен пункт и 0,7 процентни пункта.

В доклада се посочва, че въпреки тарифните ограничения, по-силният износ ще стимулира цялостния икономически растеж. В него се оценява, че износът е на път към приблизително 8-процентен годишен растеж, което подчертава широката конкурентоспособност на китайските продукти.

Анализът също така показва, че целта на Китай за модернизиране на традиционните индустрии ще получи всеобхватна държавна подкрепа, в съответствие с 15-ия петгодишен план на страната (2026-2030 г.).

Банката добави, че се очаква влиянието на жилищния сектор върху икономиката да намалее през следващите години.

Видео: https://youtu.be/AgyCfx-YC98

Източник: CCTVPlus

