Китайската ракета Long March-8A изстреля нова група интернет спътници

Китай изстреля ракета-носител Long March-8A в събота в южната островна провинция Хайнан, изпращайки група интернет спътници в космоса.

Ракетата излетя в 15:53 ​​от стартовата площадка на търговските космически кораби в Хайнан. Тя успешно постави полезните товари, 14-та група интернет спътници в ниска орбита, в предварително зададена орбита.

Разработена от Китайската академия за технологии за ракети-носители, ракетата Long March-8A е дълга 50,5 метра и има излетно тегло от 371 тона. Тя е способна да пренася до 7 тона в слънчево-синхронна орбита на височина 700 км.

Ракетата завърши първия си полет през февруари тази година и оттогава е влязла в режим на изстрелване с висока плътност.

Тази мисия бележи първия път, когато ракетата от серията Long March-8 сменя основното си гориво от конвенционален ракетен керосин на петролна основа на ракетен керосин на въглищна основа.

Новото гориво е екологично чисто, лесно за съхранение и транспортиране и по-рентабилно. Производителността му остава стабилна и надеждна, подобно на ракетния керосин на петролна основа, който може да създаде основа за „зелена енергия“ за последващи мисии с високочестотни изстрелвания.

Съботната мисия е и петият полет на ракетата Long March-8A и 612-то изстрелване от серията ракети Long March.

