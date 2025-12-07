Българският патриарх Даниил възглави света Литургия в столичния храм „Св. Николай Мирликийски“

С особена тържественост на Десета неделя след Неделя подир Въздвижение Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил възглави светата Литургия в столичния храм „Св. Николай Мирлиийски“, кв. „Връбница“, като съслужи с иконом Методи Корчев – председател на църковното настоятелство при храма, протойерей Венцислав Тонев от храмовото духовенство, иконом Валентин Тупаров, иконом Николай Пешов, протойерей Димитър Кутлев, свещеник Стефан Игнатов и протодякон Иван Петков. В края на утринното богослужение за четец, певец и свещеносец на Българската църква бе постриган десетгодишният Мартин, за да може усилено и с дръзновение да помага по време на богослуженията в храма.

„В светото Евангелие и в живота около нас откриваме множество примери, които свидетелстват за величието на Божията милост. Какво благо тя носи на човека от една страна и от друга страна – грозотата на греха и какво поражение и какво разстройство внася той в живота на човека и в живота на обществото. Всяко едно благодеяние, което е направено, всяко едно безкористно добро, което е направено, поражда такава благодарност и радост в човеците“, каза в словото си патриарх Даниил като обърна внимание на евангелското четиво от тази неделя, в което се разказва за изцелената от Спасителя жена в съботен ден.

„В съботен ден по обичая Господ тълкувал Свещеното Писание, благовестял за царството Божие и там видял една прегърбена жена. Той я повикал и й рекъл, че се освобождава от недъга си, възложил върху нея ръце и жената се изправила и казва свети евангелист Лука: „Прославила Бога за това чудо“. Когато видял това, началникът на синагогата, може би движен от завист, възроптал тъй като сред юдеите по това време вървяло едно такова недоброжелателство, един първоначално прикрит сговор, а след това съвсем открит сговор срещу Господ Иисус Христос и вместо да се зарадва за това велико чудо той възроптал. Началникът на синагогата виждал всяка събота как тази жена идва години наред и е нормално за всеки един човек да изпитва състрадание в болката, в болестта на друг човек. Разбираемо е, човешко е, когато един човек толкова дълго време е страдал и в един момент оздравее от този недъг, който така сгърчвал тялото, че той не може нормално да се движи като останалите човеци, нормално е другите да се зарадват за такъв човек, виждайки едно такова изцеление, едно такова чудо.

Но ето как реагира началникът на синагогата, който би следвало да е именно човек опитен в закона, който е насочен към изцеляването на греховете на човеците и даване възможността от сърце и душа да славят Бога. При едно такова велико чудо този човек в себе си е изпитал завист, огорчение може би и се е обърнал към народа, не е посмял да се обърне пряко към Господа, към жената и казал: „Шест дена има в седмицата, в които идвате да се лекувате, а събота е ден, посветен на Бога и не бива да се работи на този ден“. Виждаме, и това често се случва, когато искаме да оправдаем едно нечестно дело, едно неправилно дело с правилни средства, да го представим, че именно това е законното, това е правилното, но в същото време прикриваме едно лицемерие“, каза още в словото си патриарх Даниил.

По думите му страдащата жена се молила за Божията милост и се надявала да се изцери, но понасяла своето изпитание с търпение и упование в Бога. „За нейната вярност към Бога, Господ й дарува това изцеление, за което дошъл, защото пророците в старо време казвали за Месията, че той ще излекува болести, ще понесе недъзите, ще излекува слабостите в човеците“, каза още Негово Светейшество и допълни за другия недъг – духовния, който външно не се забелязвал, но при случилата се ситуация се проявил и излезли наяве фалшивата вяра и благочестие.

Негово Светейшество насърчи християните в подготвителните дни преди празника Рождество Христово да видят „мислите си, желанията си, постъпките си“. „Да видим да не би и ние, когато се готвим за изповед дали не се опитваме да извиняваме греховете си… Трябва да се опитаме честно и открито да видим постъпките си според Божието слово – дали те съответстват или не съответстват. Там, където не съответстват да намерим сили за покаяние и прошка“, каза още патриарх Даниил.

От името на църковното настоятелство и енориашите при храма иконом Методи Корчев благодари на Светейшия патриарх за духовната радост, като сподели, че вече над сто години храмът „Св. Николай Мирликийски“ в кв. „Връбница“ носи светлина и благодат не само на жителите на квартала, но и на целия град София. Той подари на патриарх Даниил разпятие, което е осветено в Йерусалим, като сподели надеждата си Светейшият патриарх винаги да има в молитвите си него и поверената му енория. Духовното тържество завърши с многолетствие.

Текст, снимки и видео: Ангел Карадаков

