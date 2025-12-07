Amazon ще открие първия си глобален интелигентен склад в Шънджън, Южен Китай

Американският гигант в електронната търговия Amazon обяви плана си да създаде първото си съоръжение за глобално складиране и дистрибуция (GWD) в технологичния център Шънджън, провинция Гуандун в Южен Китай, в усилията си да достави китайски продукти до купувачите по целия свят по-бързо.

Съобщението беше направено в четвъртък, когато четиридневната среща на върха за глобални продажби на Amazon 2025 беше открита в град Ханджоу, провинция Джъдзян в Източен Китай.

GWD, новото универсално глобално логистично решение на Amazon, ще помогне на продавачите значително да намалят логистичните разходи.

Съоръжението GWD в Шънджън, което ще бъде отворено за китайски продавачи през март 2026 г., ще позволи на китайските продавачи да изпращат стоките си до склада в Шънджън, за да получат достъп до универсална услуга, обхващаща складиране, митническо оформяне, трансграничен транспорт и глобална дистрибуция.

По време на срещата на върха Amazon създаде множество изложбени зони в Международния експо център Ханджоу, показвайки сърфове, дронове за влогове с размер на длан, способни на вертикално излитане и кацане, лазерни гравьори и други независимо разработени продукти от китайски продавачи.

„Наистина интересното е, че това, което започна преди може би 10 години с китайски продавачи, които препродават съществуващи продукти, се е променило. Продавачите сега изграждат, създават и внедряват иновации с нови продукти, сякаш сме преминали от свят на препродавачи към свят на новатори и собственици на марки“, каза вицепрезидентът на Amazon Ерик Брусард.

Китайските продавачи в Amazon отбелязаха силен ръст през първите 10 месеца на 2025 г., като продажбите се увеличиха с над 15% в САЩ и Европа и с над 30% на развиващите се пазари.

„А броят на [китайските] продавачи, които печелят над 10 милиона долара годишно, се увеличава с цели 30%, което наистина демонстрира приноса, който продавачите правят“, каза Брусард.

Според ръководителя на компания за интелигентни геймпадове, по време на тазгодишния сезон на пазаруване в Черния петък, продажбите на компанията в Amazon са отбелязали експлозивен растеж, като се очаква годишните резултати да се удвоят.

„По време на тазгодишния сезон на разпродажбите за Черен петък, нашите продажби в чужбина отбелязаха годишно увеличение от над 400 процента. В региони като Испания в Европа продажбите постигнаха ръст от над 700 процента. Южноамериканските пазари като Бразилия също отбелязаха общ ръст от над 500 процента“, каза Лиан Ю, китайски трансграничен продавач в електронната търговия.

Видео с български субтитри: https://youtu.be/QAoze7dKd5w

Източник: CCTVPlus

