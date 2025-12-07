Две министерства синхронизират действията си, за да окажат помощ на екипажа на танкера „Кайрос“

Министерствата на отбраната и на транспорта синхронизират действията си, за да окажат помощ на екипажа на танкера „Кайрос“, който се намира край бреговете на Ахтопол.

При разговор днес на представители на ИА „Морска администрация“ с хората от екипажа е станало ясно, че имат нужда от хранителни провизии и комуникационни средства. В момента се подготвя доставката на необходимите продукти в рамките на днешния ден. Действията се координират от Морския спасително-координационен център, а Военноморските сили имат готовност да осигурят вертолет „Пантер“ от авиобаза „Чайка“, за да достави на екипажа на танкера „Кайрос“ необходимите хранителни провизии и комуникационни средства.

