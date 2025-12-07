неделя, декември 7, 2025
Последни:
България

Две министерства синхронизират действията си, за да окажат помощ на екипажа на танкера „Кайрос“

Редактор

Министерствата на отбраната и на транспорта синхронизират действията си, за да окажат помощ на екипажа на танкера „Кайрос“, който се намира край бреговете на Ахтопол.

При разговор днес на представители на ИА „Морска администрация“ с хората от екипажа е станало ясно, че имат нужда от хранителни провизии и комуникационни средства. В момента се подготвя доставката на необходимите продукти в рамките на днешния ден. Действията се координират от Морския спасително-координационен център, а Военноморските сили имат готовност да осигурят вертолет „Пантер“ от авиобаза „Чайка“, за да достави на екипажа на танкера „Кайрос“ необходимите хранителни провизии и комуникационни средства.

Интересно от мрежата

Вижте още

Одобрени са резултатите от участието на България в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Редактор

Държавният глава удостои с орден „Мадарски конник“ първа степен д-р Инго-Ендрик Ланкау

Редактор

Официално представяне кандидатурата на Мира Райчева-Шекерджиева за съдия в Трибунала на ООН по споровете

Редактор

Pin It on Pinterest