Казахстан и ЕС стартираха важни преговори

Република Казахстан и Европейският съюз проведоха #първия кръг от официални преговори за сключване на Споразумение за опростен #визов режим и Споразумение за #реадмисия между Република Казахстан и ЕС.

ℹ️Началото на преговорите се превърна в знаково и символично събитие, съвпадащо с #юбилейната дата – през декември се навършват 10 години от подписването на #Споразумението за разширено партньорство и сътрудничество между Казахстан и ЕС.

📌Началото на нова преговорна писта демонстрира зрелостта, дълбочината и #стратегическия фокус на отношенията, които се развиват последователно през десетилетието.

✔️Участниците отбелязаха, че откриването на преговорите отразява нарастващото доверие и желанието на страните за повишена мобилност, увеличаване на възможностите за гражданите и #укрепване на хуманитарните и междуобщностните връзки. Подчертава се, че тези преговори са първият подобен процес между Европейския съюз и държава от Централна Азия, което придава на тази стъпка #историческо измерение

