Стара Загора отличи младите таланти в Десетия национален конкурс „Моят празник“

347 рисунки от 19 области, над 170 включени в изложба и силно обществено участие белязаха юбилейното издание

Награждаването на отличените участници в Десетия национален конкурс за изобразително изкуство „Моят празник“ събра в Стара Загора ученици, учители, родители и гости, за да отпразнуват детското творчество и вдъхновение. Фоайето на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ оживя с багри и емоции, след като над 170 рисунки бяха включени в традиционната изложба, селектирани измежду 347 творби, изпратени от 19 области в страната.

В конкурсната надпревара участваха 42 училища и 23 художествени школи към Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/, читалища, Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование /РЦПППО/, а журито селектира над 170 творби за юбилейната изложба.

Тържеството беше открито от водещите Евгения Иванова и Деян Николов от клуб „Млад журналист“ към ЦПЛР – Стара Загора. Празничната атмосфера беше допълнена от музикалните изпълнения на Виктория Маринова, Николай Тудораке и Михаела Матуски от школата по класическа китара с ръководител Катя Хъшева.

В поздравителното си слово Яница Чолакова, главен експерт в отдел „Образование и младежки дейности“ към Община Стара Загора, подчерта значението на конкурса за художественото развитие на децата:

„За десета година този прекрасен форум дава възможност на деца и ученици да изявят своите творчески заложби и да споделят света, който виждат през очите на изкуството. Конкурсът не само насърчава таланта, но и пробужда интерес към българските традиционни празници. Пожелавам ви да творите с въображение и любов, а на вашите учители – търпение и творческа енергия.“

След приветствието тя връчи специалната награда на Община Стара Загора на 10-годишната Никол Владимирова от ателие „Приказен свят“, София.

Наградата на ЦПЛР – Стара Загора получи Мерт Метин от Школата по изобразителни изкуства към ЦПЛР – ОДК – Търговище. Отличия в категориите „Школи по изкуствата“ и „Училища“ също бяха връчени на най-добре представилите се млади художници, които впечатлиха журито с оригиналност, композиционен усет и чувствителност към темата.

Юлия Славова – художник и ръководител на школата по приложни изкуства към ЦПЛР – Стара Загора – припомни мисията на конкурса: да стимулира детското въображение и интереса към традиционните, фолклорни и семейни празници, запазили духа на българската култура.

Компетентното жури, включващо гл. ас. д-р Петър Петров от Тракийския университет, художника Дамян Баев и скулптора Димо Димов от Художествена галерия – Стара Загора, отличи най-ярките творби, представящи богатството на детската фантазия.

Събитието беше уважено и от обществения посредник Иванка Сотирова, която заедно с младите омбудсмани Илиян Илиев и Огнян Чемеляров връчи свои награди. Дългогодишните партньори на конкурса – Лайънс клуб Стара Загора – Августа, Лайънс клуб Стара Загора, Граждански клуб „Липа“, Обществен дарителски фонд, Инър Уийл клуб – Стара Загора и Зонта клуб – Стара Загора – отново се включиха активно, отличавайки свои фаворити.

Художествената програма беше обогатена от авторските рецитали на Мария Желева и Ния Германова от Литературния клуб към ЦПЛР – Стара Загора, чиито произведения изградиха мост между словото и визуалното изкуство.

Юбилейното издание на „Моят празник“ за пореден път доказа, че детското творчество в България е вдъхновение, което трябва да се насърчава и подкрепя. Изложбата остава отворена за посетители във фоайето на Регионална библиотека „Захарий Княжески“, а екипът на „Школа фотография“ към ЦПЛР – Стара Загора запечата в кадри емоциите на този празничен ден. емоцията на деня.

