Източник обясни защо Путин седна в колата на Тръмп

Пътуването на Путин и Трамп с една кола в Анкоридж не е било планирано

Пътуването на президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп в една кола от летището по време на срещата в Анкоридж не е било планирано, това е било импровизация, съобщи за РИА Новости източник, близък до организацията на преговорите.

Според него, сценарият на срещата на летището предвиждаше двамата лидери да пътуват с колите си, Путин с лимузина Aurus, а Тръмп с Cadillac.

Въпреки това, според източника, церемонията не е протекла по план – първо лидерите са се качили заедно на подиума за обща снимка, а не от различни страни, както е било планирано, а след това, неочаквано за участниците в срещата, американският лидер е поканил президента на Русия в колата си, на което Путин лесно се е съгласил.

източник: ria.ru

Facebook

Twitter



Shares