Москва и Вашингтон се приближиха до „необходимите решения“, заяви Владимир Путин по итоги на срещата на върха в Аляска

След срещата на върха в Анкоридж Владимир Путин заяви, че Русия е заинтересована от възможно най-скорошно прекратяване на военните действия в Украйна. По-рано Доналд Тръмп предложи на Киев и европейските страни да не се ограничават с примирие, а да изработят всеобхватно мирно споразумение. Тази инициатива предизвика оживени дискусии в Европа. В същия ден в медиите се появи информация, че обсъжданото споразумение предполага предаването на цялата територия на Донбас на Русия. На 18 август Зеленски заминава спешно за Вашингтон, за да обсъди с Тръмп подробностите по уреждането. Там, както се съобщава, ще се отправят и европейските лидери. За това как различните страни в конфликта виждат разрешението на украинската криза – в материала на „Известия“.

Русия и САЩ заявиха стремеж към бързо установяване на мир

При завръщането си от Съединените щати руският президент Владимир Путин проведе среща по резултатите от преговорите с американския лидер Доналд Тръмп. Срещата, която се състоя на военна база в Анкоридж, продължи почти три часа и се проведе в тесен формат. От руска страна в преговорите участваха външният министър Сергей Лавров и помощникът на президента Юрий Ушаков, а от страна на САЩ – държавният секретар Марко Рубио и специалният представител на американския лидер Стивън Уиткоф.

Руският държавен глава информира ръководството на президентската администрация, правителството, парламента и профилните ведомства за резултатите от разговора. Той подчерта, че една от основните теми е било уреждането на конфликта в Украйна.

— Ние, разбира се, с уважение се отнасяме и към позицията на американската администрация, която вижда необходимостта от възможно най-скорошно прекратяване на военните действия. Е, и ние също бихме искали това и бихме искали да преминем към решаване на всички въпроси с мирни средства, — заяви Путин.

По думите му, преговорите в Анкоридж са били „много откровени и съдържателни“. Руският лидер отбеляза, че такава атмосфера на диалог приближава страните „към необходимите решения“. При това президентът за пореден път напомни, че премахването на първопричините за кризата в Украйна трябва да бъде в основата на уреждането.

Следва да се отбележи, че диалогът между лидерите в Аляска засегна практически всички области на двустранното сътрудничество. Една от потенциалните теми за руско-американските преговори би могла да бъде Арктика, където са съсредоточени значителни запаси от минерални ресурси, заяви пред „Известия“ американският политолог Джереми Кузмаров. Според него, вместо да се съперничат за контрол над този регион, страните биха могли да изработят споразумения, изгодни за всички участници. Между другото, Владимир Путин на съвместната пресконференция с Тръмп спомена възможността за сътрудничество в Арктика.

Президент Владимир Путин е изключително опитен преговарящ, отбеляза старши научен сътрудник в Института за политически изследвания на Католическия университет на Америка във Вашингтон Герберт Регинбогин.

„Путин успя да постигне една от ключовите цели в преговорите – стремеж към комплексно мирно споразумение“, каза експертът пред „Известия“.

Гаранции за сигурност за Украйна

Може би най-важният резултат от преговорите беше осъзнаването от страна на САЩ, че простото прекратяване на огъня не е достатъчно. Според Тръмп, по време на личните преговори с Путин, както и в разговорите със Зеленски и европейските лидери след срещата в Аляска, всички участници са признали, че най-надеждният път към прекратяване на конфликта е пълноценен мирен договор, а не временно примирие, което често се нарушава. При това по-рано Трамп сам настояваше, че именно прекратяването на огъня трябва да бъде задължително предварително условие за диалог, и именно с такъв подход той пристигна на срещата на върха в Анкоридж.

Засега нито Киев, нито Брюксел публично потвърдиха готовност да предприемат такава стъпка. Въпреки това, както отбелязват медиите, в най-близко време те възнамеряват спешно да обсъдят предложенията на американската страна. Още на 18 август Зеленски ще замине за Вашингтон, където заедно с него се очаква и визита на европейски лидери. Преди срещата в Белия дом „коалицията на желаещите“ ще проведе на 17 август поредното си заседание, което ще се състои във формат на видеоконференция, съобщава агенция France-Press. В него ще вземат участие президентът на Франция Еманюел Макрон, премиерът на Великобритания Кир Стармер и канцлерът на Германия Фридрих Мерц.

Според данни на CNN, обсъждат се възможни гаранции за сигурността на Украйна, които биха могли да наподобяват „статия 5“ от Северноатлантическия алианс, но без пряко участие на НАТО. The Wall Street Journal уточнява, че САЩ разглеждат възможността да предоставят на Киев свои двустранни гаранции. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви на 16 август, че САЩ заедно с европейските страни са готови да участват в гаранциите за сигурност за Украйна.

Реални гаранции за сигурност за Украйна извън НАТО могат да се считат наличието на американски бизнес активи на нейна територия, сподели пред „Известия“ анализаторът от Центъра за средиземноморски изследвания на НИУ ВШЕ Тигран Мелоян. Всички останали варианти, било то разполагане на съюзнически войски под прикритие на миротворци или разширяване на доставките на оръжие, според него, ще бъдат незабавно отхвърлени от Русия.

— Днес ситуацията за Киев се развива така, че гаранциите за неговата сигурност не се определят в Брюксел, — отбеляза експертът.

В същото време, както отбелязва New York Times, Зеленски не разбира защо Тръмп неочаквано се отказа от искането за незабавно прекратяване на огъня като условие за започване на преговори. Украинският лидер възнамерява да „внесе яснота“ в позицията на САЩ по време на предстоящото си посещение в Белия дом.

Ще се съгласи ли Киев на предполагаемите условия на сделката

В същото време американската преса съобщава за съществуването на още по-спорни предложения. Така, според NYT, Тръмп е представил на европейските партньори идея за мирно споразумение, което предполага предаването на Русия на цялата територия на Донбас, включително районите, които все още остават под контрола на Киев. В замяна се предполагаше прекратяване на военните действия по съществуващите фронтови линии и въвеждане на гаранции за сигурност както за Украйна.

За Киев това се превърна в неочаквано предизвикателство: по-рано украинската страна настояваше за възстановяване на контрола както над Донбас, така и над Крим. Сценарият, според който Киев доброволно ще изтегли въоръжените сили от Донбас, изглежда малко вероятен.

„Това би било самоубийство за киевския режим“, казва Тигран Мелоян.

Според експерта, основният въпрос сега е позицията на Доналд Тръмп и как той ще се държи при сблъсък с неспособността на украинската страна да постигне споразумение. Миналата година това се обърна за Киев с това, че Тръмп спря военната помощ за Украйна, припомни Мелоян.

Той добави, че определени отговори на тези въпроси могат да се появят вече след преговорите между лидерите на САЩ и Украйна, насрочени за понеделник.

автор: Анастасия Костина

Михаил Салтыков

източник: iz.ru

