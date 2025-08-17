Казахстан обсъди с Китай полети до Кулджу и Кашгар

Казахстан и Китай разширяват сътрудничеството си в областта на гражданската авиация, съобщава агенция Kazinform, позовавайки се на пресслужбата на Министерството на транспорта на РК.

В рамките на Конференцията на работната група за сътрудничество в областта на гражданската авиация в формат Централна Азия – Китай (С5+1) се проведоха преговори между авиационните власти на Казахстан и Китай.

В резултат на преговорите бе подписан меморандум за взаиморазбиране, който закрепва договореностите за разширяване на маршрутната мрежа и развитие на двустранното въздушно съобщение.

– Страните се споразумяха да добавят нова дестинация за казахстанските превозвачи – град Кулджа (Или-Казахски автономен окръг, Синдзян-Уйгурски автономен район – бел. ред.). По време на преговорите страните обсъдиха и въпроса за изпълнението на полети до град Кашгар, – отбелязаха в пресслужбата на Министерството на транспорта.

Трябва да се отбележи, че сътрудничеството между двете страни се разширява. Така, от 2025 г. общият брой на разрешените полети между страните се увеличава до 124 на седмица. В същото време на назначените авиокомпании на двете страни е разрешено да изпълняват полети с използване на пета степен „свобода на въздуха“.

Авиокомпания „SCAT“ през текущата година откри 3 нови маршрута за Китай. Така, от 29 май тази година беше открита въздушна линия Шимкент – Шанхай с честота 2 полета седмично. Освен това, на 2 и 4 юли тази година бяха открити полети от град Шимкент до градовете Сиан и Урумчи съответно. Полетите се изпълняват с честота 2 полета седмично.

От 4 юли тази година на пазара на превози в Република Казахстан влезе нов китайски превозвач – „China Eastern Airlines“. Авиокомпанията изпълнява полети по маршрута Алмати – Гуанджоу с честота 3 полета седмично. „China Eastern Airlines“ е една от най-големите авиокомпании в света, разполагаща с над 800 въздухоплавателни средства.

Освен това, на 13 август тази година за първи път в Казахстан кацна въздухоплавателно средство „С909“, произведено от китайската компания за производство на авиационна и космическа техника СОМАС. Самолетът изпълни полет по маршрута Урумчи – Караганда – Урумчи.

По-рано бе съобщено, че полетите между Казахстан и Узбекистан ще се увеличат до 42 на седмица.

източник: www.inform.kz

