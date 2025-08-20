IV Дни на студентската поезия и проза

За четвърта поредна година Народно читалище „Светлина-1926“ организира Дни на студентската поезия и проза, които да насочат вниманието на студентската общност към селските читалища, като съчетаят в себе си не само читалищна дейност, но и поезия, проза и туризъм. Те ще се проведат на 22, 23 и 24 август 2025 г. във Въгларово и в Хасково и в тях ще се включат осем студенти от цялата страна, които се обучават в различни университети и специалности и имат подчертан интерес към поезията и прозата. В рамките на три дни те ще са постоянно заедно, ще общуват помежду си, ще обменят идеи и ще участват в разнородни събития.

Ето и цялата програма:

22 август/16:00/Къща музей „Кирково училище“ – Хасково, ул. Цар Освободител №10:

Откриване на Дните на студентската поезия и проза и представяне на сборника с творби на участниците в Дните на студентската поезия и проза през 2024 г. с модератор Елена Димова

22 август/17:00/Образователен център „Пчелички“ – Хасково, ул. Банска №9:

Арт ателие на участниците в литературните дни с модератор Кристина Димова

22 август/19:00/Народно читалище „Светлина-1926“ – с. Въгларово:

Творчески рецитал на участниците в Дните на студентската поезия и проза

23 август/9:00/Народно читалище „Светлина-1926“ – с. Въгларово:

„Читалище мое, моя любов!“ – разговор за живота и делото на Станка Стоянова (1963-2025) с модератор Елена Димова

23 август/10:00/Местността „Аязмото“ – с. Въгларово:

Творчески ателиета на участниците в литературните дни с модератори Ева Гочева и Светлана Николова

23 август/14:00/Местността „Аязмото“ – с. Въгларово:

Арт ателие за креативно писане и рисуване на участниците в литературните дни с модератор Кристина Димова

23 август/18:30/Народно читалище „Светлина-1926“ – с. Въгларово:

Връчване на наградите от Националния студентски литературен конкурс „Проф. д-р Асен Златаров – Аура“ и закриване на Дните на студентската поезия и проза

Проектът се финансира по програма „Културни инициативи“ 2025 г. на община Хасково.

