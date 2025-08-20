сряда, август 20, 2025
Турският президент Ердоган проведе телефонен разговор с руския президент Путин

„Президентът Реджеп Таип Ердоган проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин.
По време на разговора бяха обсъдени резултатите от срещата на върха в Аляска и двустранните отношения между Турция и Русия, особено търговията.

Президентът Ердоган заяви, че следи отблизо развитието на мирния процес, като подчерта, че Турция искрено се стреми към справедлив мир от началото на войната и че подкрепя подходи, насочени към установяване на траен мир с участието на всички страни.

Президентът Путин, обръщайки внимание на Истанбулския процес, благодари на президента Ердоган за усилията на Турция и за домакинството на мирните преговори.

Както президентът Ердоган, така и президентът Путин се съгласиха относно важността на поддържането на диалог между двете страни.“

