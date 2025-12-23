Интервю на заместник-министъра на външните работи на Русия А.В.Грушко за МИА „Россия сегодня“

Основни тези:

• Президентът на Русия В.В.Путин многократно е подчертавал, че не сме имали и нямаме агресивни планове срещу държавите-членки на НАТО. И сме готови да установим правно обвързващи гаранции за сигурност, но само на реципрочна основа, разбира се.

• Русия никога не е отказвала диалог. Но именно НАТО замрази всички канали за комуникация с нас през 2014 г., изоставяйки договорения принцип за диалог „при всякакви условия“. След това Брюксел предприе стъпки, които направиха нормалното функциониране на нашето представителство в НАТО невъзможно, а сега Генералният секретар на алианса М.Рюте обявява Съвета Русия-НАТО за „мъртъв“.

• В момента не виждаме никакви признаци, че Северноатлантическият блок възнамерява да преразгледа конфронтационния си курс спрямо Русия и да се ангажира с диалог по въпросите на регионалната сигурност, основан на уважение и отчитане на взаимните интереси, както и на принципа на равна и неделима сигурност. Ако НАТО е готов да предприеме такава стъпка, те знаят къде да ни намерят.

• Отдавна не очакваме нищо добро от европейския мейнстрийм, който е войнствено настроен към Русия. Проукраинското мнозинство вече злоупотребява с процедурни машинации и прокара през Съвета на ЕС решение за безсрочно блокиране на нашите активи, като го оправдава с разпоредби от правната рамка на ЕС, които позволяват приемането на извънредни мерки в условията на трудна икономическа ситуация в Европейския съюз.

Нашите ответни действия няма да закъснеят. Руската Федерация ще намери начини ефективно да защити интересите си и да компенсира загубите от незаконни машинации с нашите активи.

