Правителството отпусна допълнителни средства на Министерството на енергетиката за проекти по Модернизационния фонд

Министерският съвет одобри с постановление допълнителни разходи до 25 млн. лв. по бюджета на Министерството на енергетиката (МЕ) за 2025 г.

Средствата са предназначени за изплащане на фактически извършени разходи за дейности, финансирани със средства от Модернизационния фонд и в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на Министерството на енергетиката.

С одобрението на администратора на помощта – Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия – МЕ сключи четири договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Модернизационния фонд – с „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, „Електроразпределение Север“ АД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Проектите целят устойчиво развитие, модернизация, дигитализация на техните мрежи и инфраструктура. Изпълнението на дейностите по договорите ще допринесе за адаптиране на инфраструктурата към изменението на климата чрез намаляване на негативните последици от въздействието на природните явления и рисковете за нея.

Допълнителната сума до 25 млн. лв. по бюджета на МЕ ще бъде осигурена за сметка на предвидените в Централния бюджет средства за изпълнение на проекти по Модернизационния фонд по реда на чл. 109, ал. 3, от Закона за публичните финанси.

Facebook

Twitter



Shares