Фестивалът „Слънце“ беше организиран в хотел „Хилтън“ от UPI Beauty под патронажа на Посолството на Индия в България и с активното участие на Асоциация „Индия“ Катя Тошева и други.

Фестивалът започна в 10:00 ч. с встъпителни думи от г-н Сандип Кумар, висш служител на посолството, последвани от сесия по хатха йога, танцово и табла представление, сесия по йога за деца, танцов уъркшоп, йога за лице, танцово представление на групата на Катя и завърши с изключителното представление на Maharaj Trio.

Щандът с индийска храна, занаятчийските изделия и рисунките с къна също бяха в центъра на вниманието на фестивала.

Хиляди посетители, гости, практикуващи йога и публика дойдоха и се насладиха на фестивала.

