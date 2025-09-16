Излезе от печат брой 17 на „Църковен вестник“

От печат излезе новият 17 брой на печатния официоз на Българската православна църква – „Църковен вестник“, който обхваща периода 1 – 15 септември.

В новия брой ще прочетете за Чудесата и чудотворците на Първия Вселенски събор – разказ за светите отци, присъствали на Събора, както и за дивните дела, извършили преди, по време и след него. Текстът е на Анула Христова и може да прочетете на стр. 4-5.

В рубриката „Размисли на духовника“ на стр. 7 е поместен текстът на свещ. Ясен Шинев за християнското щастие. В текста си той се спира на някои основни моменти в духовния живот на православния християнин, като дава и пример със свети отци, отдали живота си в изпълнение на Христовите заповеди. „Никой от св. Отци не е писал подвижнически труд на тема „Съвети за щастлив живот“. Те са пребивавали в трудове, лишения, подвизи и скърби и така са преминавали от слава в слава. Никой от тях не се е потапял в тази примамлива атмосфера от удобство, ленност и безбедност“, пише отец Ясен.

В броя е отделено и специално място на два от детските лагери, които се проведоха през летните месеци у нас – този в Хаджидимовския манастир и този в Кремиковския. За тях може да прочетете на стр. 8.

Отговорен редактор на броя е Анула Христова, гл. редактор „Синодално издателство“.

Абонирането се извършва на адреса на издателството: София 1000; ул. „Оборище“ №4; Синодално издателство или на e-mail: sinizdat@gmail.com с точно упоменаване на адреса на получателя.

Средствата се превеждат по пощата или по банкова сметка: УниКредит Булбанк – София; IBAN BG97UNCR96601018147018; BIC код: UNCRBGSF

