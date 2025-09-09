Денис Никифоров – специален гост на „Награди за мода, шоу, бизнес – София 2025“

Организатор: Красимир Недялков

Събитие: „Black & White Club“ – х-л „Милениум“,

10 октомври 2025 г.**

Рубрика: „Лица зад сцената“ – с Красимир Недялков

Психолог, преподавател, мотиватор, вдъхновител. Денис Никифоров е име, което се утвърди като силен и осъзнат глас в областта на позитивната психология у нас. Със своята дълбочина, професионализъм и човешко отношение, той помага на хората да открият ресурсите си, да се свържат с вътрешното си „Аз“ и да живеят по-пълноценно.

С огромно удоволствие обявяваме, че Денис Никифоров е специален гост на церемонията по връчване на „Награди за мода, шоу, бизнес – София 2025“. Той е и номиниран в Топ 10, което го нарежда сред най-влиятелните личности в съвременната градска култура и социална промяна.

Интервю с Денис Никифоров в рамките на рубриката „Лица зад сцената“ – с Красимир Недялков

Красимир Недялков: С този огромен опит, който имаш в областта на психологията, днес можеш ли да кажеш, че живееш мечтите си?

Денис Никифоров: Аз смятам, че когато човек е на своето място и прави това, което обича и харесва – изживява своите мечти. Всяка една мечта се превръща в реалност, когато я захраним с енергия, ангажираност и отношение.

Красимир Недялков: Познаваме се отскоро, но виждам в теб един млад човек, който работи неуморно, изпълнен с много положителни емоции и любов към всичко, което прави в професионален план. Призьор си и в миналогодишните награди, а сега отново си в ТОП 10. Възхищавам ти се, че даваш поле за изява на млади хора и таланти.

Денис Никифоров: Благодаря ти. Аз вярвам, че няма случайни срещи и мога да кажа същото за теб – още като се запознахме. Щастлив съм, когато подкрепям младите и им помагам да сбъднат мечтите си.

Красимир Недялков: Трудно ли се работи с млади хора? Разкажи ми твоите впечатления.

Денис Никифоров: Аз смятам, че всеки привлича „своите хора“, с които да работи. Не бих казал, че е трудно. Моите впечатления са, че младите хора днес са доста осъзнати, но и доста бързат. Най-често с тях работя върху постоянството и търпението – качества, които предишните поколения притежават в по-голяма степен. Това е напълно разбираемо, предвид динамиката и влиянието на технологиите.

Красимир Недялков: Какви са твоите бъдещи планове и проекти?

Денис Никифоров: Научих се да живея тук и сега. Миналото ми дава стабилност и увереност от научените уроци, бъдещето – не ме кара да се чувствам тревожен. Когато си на своя път, плановете и проектите се превръщат в част от настоящето. Животът е процес, не само резултат.

Кой е Денис Никифоров?

Докторант по Позитивна психология и преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Магистър по позитивна психология, сертифициран ръководител на позитивен психотренинг

Специализира в детско-юношеска психотерапия, сексология, психосоматика, психоонкология.

Арттерапевт, фасилитатор, релационен терапевт.

Основател и директор на Школа за личностно и творческо развитие Magic Art & Psy

Консултант към Младежки център – Благоевград

Работи с двойки, семейства, деца, млади хора, както и с корпоративни екипи

Редовен участник в международни научни конференции и социални кампании

„Психологията е част от мен вече над 15 години – още преди да бъда психолог. Всичко около нас е психология, интуиция и обмен на енергия. Започнах през 2010 с работа върху себе си и от 2019 помагам на другите да развият вътрешния си потенциал.“

— Денис Никифоров

Очаквайте Денис Никифоров на сцената на „Награди за мода, шоу, бизнес – София 2025“

Дата:10 октомври 2025

Място:Black & White Club, хотел „Милениум“, София

Рубрика:Лица зад сцената* с Красимир Недялков

Следете събитието в социалните мрежи и очаквайте снимки и видео от вечерта, в която ще празнуваме не само постиженията, но и хората, които променят света около нас – тихо, вдъхновяващо и със смисъл.

