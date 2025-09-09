„Хуманитарната помощ трябва незабавно да бъде допусната в Газа; всички блокади трябва да бъдат напълно отменени“

Под егидата на председателя на ПСР за правото на движение на пункта на човека от 30 членове, членски депутати и депутати от Народните съюзи (ПСР, Партията на националистическото (МХП) и Партията на голямото единство (ББП)), провежда пресконференция на граничния Рафа в Египет, за да привлече вниманието към геноцида и хуманитарната криза в Газа.

Хасан Басри Ялчин, заместник-председател на ПСР за правата на човека, заяви в изявлението си, че Израел извършва явен геноцид в Газа и гладува невинни хора, като поддържа блокадата над Газа. Ялчин добавя, че това не е борбата с тероризма, а масово избиване на гражданите, извършване на престъпление на етническо прочистване с цел да се обезлюди Газа.

Според заместник-председателя Ялчин израелските атаки са убили 62 000 цивилни, включително най-малко 20 000 деца, а 10 000 цивилни са изчезнали или са затрупани под развалините.

„Тези хора никога не могат да бъдат сведени до обикновени цифри. Всяка загубена живот е човек с цял живот пред себе си. Всеки един от тях има скърбяща майка и баща, които носят неизразима мъка. Всеки един от тях е оставил след себе си сираче, овдовяла съпруга и опечалено братче или сестриче. Всички те са имали мечти и надежди. Имали са дом, квартал и съседи. Всичко това, за да се каже, че са имали живот Израел им е отнел всичко това едно по едно. Израел е разселил 90 % от населението в Газа и ги е принудил да емигрира. Той е разрушил 80 % имоти. Той е атакувал болници, училища и джамии. Израел е унищожил

