От легендарния Chongqing Hot Pot и ароматния сечуански пипер до люти юфки, хрупкаво пиле и кисело-люта риба – открийте вкусовете на Чунцин и кулинарните традиции, превърнали града в една от най-интересните гастрономически дестинации на Китай.

Чунцин е град, в който храната е толкова характерна, колкото и самият пейзаж – стръмни улици, неонови светлини, мъгла, реки и квартали, изкачващи се по склоновете. А на масата всичко това се превръща в люто, ароматно и „мала“ изживяване. От легендарния Chongqing Hot Pot и купичката xiaomian до лютото пиле, кисело-лютата риба и maoxuewang – местната кухня е една от най-разпознаваемите в Китай.

Чунцин – градът, в който лютото е начин на живот

Чунцинската кухня произлиза от кулинарната традиция на Съчуан, но през вековете развива собствен характер. Официалният туристически портал на Чунцин я описва чрез комбинация от люто, „мала“ (люто и стипчиво/изтръпващо усещане), свежест, аромат и силни подправки.

Тук лютивината не е просто добавка.

Тя е част от цялостната идея на ястието.

Основните герои са:

пресни и сушени люти чушки;

сечуански пипер;

чесън;

джинджифил;

зелен лук;

сусамова паста;

ферментирали и мариновани продукти;

ароматни масла;

говежда лой при традиционния хот пот.

Резултатът е кухня, която може едновременно да бъде люта, ароматна, мазна, кисела, свежа и леко сладка.

Какво означава „мала“?

Една от първите думи, които трябва да научите, преди да започнете кулинарното си пътешествие из Чунцин, е málà – 麻辣.

„Ma“ се свързва с характерното изтръпващо усещане от сечуанския пипер.

„La“ означава люто – усещането, което идва от лютите чушки.

Така се получава комбинацията люто + изтръпващо.

Точно това отличава голяма част от чунцинската кухня от обикновената пикантна храна. Не става дума само за това колко люто е ястието. Сечуанският пипер добавя специфично усещане върху езика и устните.

Затова първият залък понякога е подвеждащ.

Първо усещате аромата.

След това идва лютивината.

А няколко секунди по-късно – характерното леко изтръпване.

Чунцинският хот пот – абсолютната звезда

Ако има едно ястие, което символизира Чунцин, това е Chongqing Hot Pot – 重庆火锅.

Той не е просто начин за приготвяне на храна.

Той е социално преживяване.

На масата се поставя голям съд с врящ бульон, в който гостите постепенно пускат различни продукти. Около него се подреждат чинии с месо, зеленчуци, гъби, тофу, морски дарове и различни други продукти.

Традиционният вариант се отличава с червен, силно ароматен и лютив бульон, а традиционните рецепти използват и говежда лой като важна част от основата.

Защо бульонът е толкова червен?

Това е една от първите гледки, които впечатляват туристите.

Върху повърхността плуват:

люти чушки – сечуански пипер – подправки – ароматно масло.

В традиционния вариант бульонът е богат и плътен, а говеждата лой допринася за характерната текстура и аромат.

Тук има една важна разлика спрямо много други разновидности на китайския хот пот.

В Чунцин бульонът сам по себе си е основна част от преживяването, а не просто течност, в която се сваряват продуктите.

Как се яде чунцински хот пот?

Правилото е просто:

избираш – пускаш – изчакваш – вадиш – потапяш – ядеш.

Но времето има значение.

Някои продукти се нуждаят от няколко минути.

Други трябва да бъдат извадени почти веднага.

Един от най-известните примери е maodu – 毛肚, хрупкавата част от говеждия стомах.

Местната традиция препоръчва да се потопи за кратко – около 7–8 секунди, след което да се извади, за да остане приятно хрупкав.

Точно тези малки правила превръщат храненето в своеобразен ритуал.

Какво се слага в хот пот?

Изборът е огромен.

Сред популярните продукти са:

тънко нарязано говеждо;

свинско;

агнешко;

говежди стомах;

риба;

скариди;

калмари;

тофу;

гъби;

картофи;

листни зеленчуци;

бамбукови стръкове;

оризови или сладки картофени изделия;

различни видове вътрешности.

Официалният китайски туристически портал също отбелязва разнообразието от месо, риба, соеви продукти и зеленчуци, които се приготвят директно в кипящия бульон.

Това позволява на една маса да има едновременно месо, зеленчуци, морски продукти и вегетариански продукти.

Червен, бял или „мандаринен“ хот пот?

Не всеки може да понесе традиционния лют бульон.

Затова ресторантите предлагат различни варианти.

Червен бульон

Класическият избор за Чунцин.

Лют, ароматен и наситен.

Светъл бульон

По-нежен вариант, подходящ за хора, които не обичат пикантна храна.

Yuanyang – „мандаринен“ хот пот

Съдът е разделен на две части – например лют червен бульон от едната страна и по-мек бульон от другата.

Това е отличен избор, ако на една маса има хора с различна поносимост към люто.

Какъв сос използват местните?

След като извадите продукта от бульона, можете да го потопите в сос.

Тук също има голямо разнообразие.

Може да срещнете:

сусамово масло;

чесън;

пресен кориандър;

зелен лук;

стрит лютив пипер;

сусам;

соев сос;

други местни подправки.

Идеята е сосът да балансира интензивността на бульона и да добави нов слой аромат.

Историята на чунцинския хот пот

Историята на хот пота е свързана с речния живот на Чунцин.

Една широко разпространена версия свързва ранното му развитие с работници, носачи и лодкари около пристанищата на Яндзъ, които приготвяли различни продукти в общ съд с лютив бульон.

С времето простото ястие се превръща в ресторантска култура.

Днес хот потът е навсякъде – от малки квартални заведения до огромни ресторанти.

Самата община Чунцин го определя като един от своите най-важни кулинарни символи и посочва, че през 2016 г. е избран за №1 сред „десетте културни символа“ на Чунцин.

Чунцин сяомян – малката купа с огромен характер

След хот пот второто ястие, което задължително трябва да опитате, е Chongqing Xiaomian – 重庆小面.

Буквално името означава „малки юфки“, но значението им за местната култура е огромно.

Официалният туристически портал на Чунцин ги описва като традиционно местно ястие и част от ежедневието на жителите.

Това е сравнително проста купа с:

пшенични юфки;

лютиво олио;

сечуански пипер;

чесън;

джинджифил;

зелен лук;

соев сос;

оцет;

сусамова паста;

различни други подправки.

В зависимост от заведението могат да се добавят говеждо, свинско, задушено месо, грах или зеленчуци.

Защо сяомян е толкова важно за местните?

Хот потът е социално хранене.

Сяомян е ежедневното хранене.

Може да се яде сутрин, по обяд или като късна закуска.

В малките квартални заведения клиентът често избира колко люто да бъде, каква текстура на юфката предпочита и какви добавки иска.

Източници, посветени на местната кухня, описват как още рано сутрин малките магазини за сяомян започват да работят и как купичката е част от ежедневния ритъм на града.

Сух или с бульон?

Сяомян обикновено може да бъде поднесен по два основни начина.

С бульон

Юфките плуват в ароматна, люта течност.

Сух

Юфките се смесват с лютиво олио и подправки, без голямо количество бульон.

И двата варианта си заслужават.

Ако за първи път сте в Чунцин, най-добре е да опитате класическата версия и след това да сравните със сухата.

Люто пиле от Гелъшан – празник за любителите на чушките

Geleshan Laziji – 歌乐山辣子鸡 е едно от най-разпознаваемите пикантни ястия на Чунцин.

Тук пилешкото се нарязва на малки парчета и се комбинира с голямо количество люти чушки и сечуански пипер.

Понякога на пръв поглед изглежда, че в чинията има повече чушки, отколкото месо.

И това всъщност е част от чара.

Официалните туристически материали на Чунцин включват Geleshan spicy chicken сред характерните местни специалитети.

Вкусът е:

хрупкав – ароматен – солен – лютив – изтръпващ.

Maoxuewang – смело ястие за любопитни туристи

Maoxuewang – 毛血旺 е едно от ястията, които не всеки чуждестранен посетител се осмелява да опита.

Основата е лютив бульон, в който могат да присъстват:

кубчета патешка кръв;

месо;

вътрешности;

риба или други продукти;

зеленчуци;

гъби;

сладки картофени нишки.

Местният туристически портал го представя като традиционно ястие, свързано с Чунцин и Съчуан.

Текстурата е също толкова важна, колкото и вкусът.

Именно това е типичната особеност на много чунцински ястия – храната трябва не само да бъде ароматна, но и да предлага разнообразни усещания при дъвчене.

Suancaiyu – кисело-люта риба

Suancaiyu – 酸菜鱼 е чудесен избор за хората, които харесват люто, но искат нещо по-различно от хот пот.

Тънки парчета риба се приготвят с suancai – мариновани горчични зеленчуци, които придават характерната кисела нотка.

Според местния туристически портал вариантът Jiangjin Suancai Fish е специалитет именно на район Дзяндзин в Чунцин.

Тук вкусът е по-комплексен:

кисело – люто – солено – свежо.

Това го прави добър избор за човек, който за първи път се среща с чунцинската кухня.

Shui Zhu – месо или риба в люто олио

Shuizhu – 水煮 представлява стил на приготвяне, при който месо или риба се готвят в пикантна основа, след което отгоре се добавят люти чушки и сечуански пипер.

Накрая върху ястието се излива горещо олио.

Получава се интензивен аромат още преди първата хапка.

Местни кулинарни източници посочват, че техниката има разновидности с свинско, говеждо и риба и е характерна за чунцинската кухня.

Wanzhou Kao Yu – печена риба по уанжоуски

Чунцинската кухня не се изчерпва с люти супи.

Един от големите местни специалитети е Wanzhou grilled fish – 万州烤鱼.

Рибата се пече, след което се поднася с ароматен сос и различни добавки.

Според материали на Чунцин за местните знакови ястия, уанжоуският печен рибен специалитет е сред характерните ястия на региона.

Това е отлично ястие за компания, защото обикновено се поставя в центъра на масата и всички си вземат от него.

Jianghu Cuisine – „кухнята на реките и езерата“

Една от най-интересните характеристики на Чунцин е Jianghu cuisine – 江湖菜.

Това не е едно конкретно ястие.

По-скоро е стил на готвене, свързан с местни ресторанти, квартални кухни и силни, директни вкусове.

Тук няма прекалено сложна презентация.

Храната е:

голяма порция – силен аромат – много подправки – обща маса.

Местният туристически портал описва този тип кухня като част от кулинарната идентичност на града.

Чунцинската кухня не е само люта

Това е важно уточнение.

Ако си представяте, че всяко ястие в Чунцин ще бъде толкова люто, че няма да можете да го изядете, действителността е по-разнообразна.

Местната кухня използва комбинации от:

люто;

кисело;

солено;

сладко;

свежо;

ароматно;

изтръпващо.

Официалните материали за Чунцин подчертават именно разнообразието от вкусове и техники.

Сред ястията могат да се срещнат и по-меки варианти, включително различни супи, тофу, оризови десерти и сладки закуски.

А какво да яде човек, който не обича люто?

Има решение.

Първо – изберете yuanyang hot pot

Така получавате лют и неутрален бульон едновременно.

Второ – поискайте по-малко люто

Много ресторанти имат различни степени.

Трето – опитайте xiaomian с умерена лютивина

Това позволява постепенно да свикнете с местните вкусове.

Четвърто – потърсете douhua

Тофу пудингът може да бъде поднесен в различни варианти и е значително по-мек.

Пето – оставете място за сладко

Чунцин има и различни сладки закуски и десерти, които са приятна почивка между две люти ястия.

Как да оцелеете при първия си хот пот?

Това е почти толкова важно, колкото и изборът на ресторант.

1. Не започвайте с най-лютото

Дори да обичате пикантна храна.

Чунцин има различен тип лютивина.

2. Започнете с малки количества

Първо опитайте бульона с един продукт.

След това постепенно увеличавайте.

3. Внимавайте със сечуанския пипер

Той не е просто „още една люта подправка“.

Той създава изтръпващо усещане.

4. Не бързайте

Някои продукти се готвят много бързо, други изискват повече време.

5. Опитайте maodu

Ако искате да разберете защо местните толкова обичат хот пот, това е един от продуктите, които си заслужават.

Как изглежда една типична вечеря в Чунцин?

Представете си:

Навън е тъмно…По улицата се движат хора…От ресторанта излиза пара…На масата има огромен метален съд…Червеният бульон кипи…Около него са подредени десетки малки чинии…Един човек пуска говеждо…Друг избира гъби…Трети брои секундите за maodu.

А междувременно целият ресторант мирише на люти чушки, сечуански пипер и ароматно масло.

Това е Чунцинската кухня.

Шумна, социална и напълно непретенциозна.

Защо храната е толкова важна за идентичността на Чунцин?

Храната в Чунцин е отражение на самия град.

Мегаполисът е известен с контрастите си:

старо и ново, планини и реки, традиция и модерност, тесни улички и небостъргачи.

Същото се случва и в кухнята.

В една купа може да има:

люто – кисело – сладко – солено – изтръпващо.

В един ресторант може да седят заедно семейство, студенти, работници и туристи.

И всички да споделят един и същ котлон.

Именно това превръща хот пота от обикновено ястие в част от градската култура.

Чунцин се опитва да ви накара да усетите храната

Чунцинската кухня не е създадена просто за да засити.

Тя е създадена да бъде усетена.

Първо идва ароматът на лютите чушки.

След това вкусът.

После сечуанският пипер започва да изтръпва върху езика.

Следва още една хапка.

И още една.

А около вас приятелите продължават да пускат продукти в кипящия хот пот.

Това е истинската сила на чунцинската кухня – тя превръща храненето в преживяване.

А ако трябва да изберете само три неща при първо посещение, започнете с Chongqing Hot Pot, Xiaomian и Geleshan Laziji. Те дават най-добрата представа за онзи характерен микс от люто, ароматно и изтръпващо, който превръща кухнята на Чунцин в една от най-запомнящите се кулинарни традиции на Китай.

Статия на Кристина Тенева

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