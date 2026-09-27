Над 30 артисти преобразяват подлез в София в галерия на открито

Sofia Urban Art събира художници от 11 държави под мотото „Обединени от цветовете“, а подлезът при пазар „Иван Вазов“ получава изцяло нов облик

Над 30 български и чуждестранни артисти преобразяват пешеходния подлез на бул. „Петко Ю. Тодоров“ при пазар „Иван Вазов“ в София в пространство за съвременно градско изкуство. Инициативата е част от седмото издание на международния фестивал Sofia Urban Art, който се провежда на 26 и 27 септември.

„Ще продължим да даваме място на художниците и да обновяваме занемарените пространства. А от всички нас зависи да пазим това, което сме направили“, заяви кметът на София Васил Терзиев при откриването на фестивала.

„Обединени от цветовете“

Темата на тазгодишното издание е „United in Colors“ („Обединени от цветовете“). Идеята е цветовете да бъдат представени като общ език, способен да свързва хора и общности отвъд географските и езиковите граници.

За фона на стените калиграфът Djo Venci е разработил концепция, вдъхновена от историята на района – някогашната тухлена фабрика и кариерите за глина на територията на днешния Южен парк.

Топлите тухлени тонове и меките линии препращат към обработката на глината и нейното място в градския бит.

Във фестивала участват художници от България, Дания, Великобритания, Испания, Нидерландия, Португалия, Полша, Индонезия, Германия, Гърция и Северна Македония.

Посетителите могат да наблюдават изрисуването на стените на живо. Програмата включва още графити състезание, образователни работилници за младежи, арт базар, музика и срещи с артистите.

От занемарен подлез до туристическа атракция

Идеята е обновеното пространство на бул. „Петко Ю. Тодоров“ между кварталите „Иван Вазов“ и „Стрелбище“ да се превърне в още една спирка по маршрутите, посветени на градското изкуство в София.

Организатор на Sofia Urban Art е Sofia Graffiti Tour, а събитието е част от „Календара на културните събития“ на Столичната община.

Организацията стои и зад редица други инициативи, сред които преобразяването на подлеза до Южния парк чрез проекта „Зелените стени на София“, карта с маршрут през 16 произведения на уличното изкуство, изложбата „От вандализъм до изкуство“ и стенописа „Лале Сердика“.

Графити изкуство срещу вандализъм

От Столичната община разграничават легалното градско изкуство от нерегламентираните надписи и драсканици по фасади, подлези, спирки и сгради – паметници на културата.

От началото на 2026 г. са почистени стотици квадратни метри обществени пространства. Работено е в района на НДК, както и на площадите „Гарибалди“, „Славейков“ и „Александър I“ и по улиците „Георги С. Раковски“, „Граф Игнатиев“ и „Алабин“.

Близо 70 подлеза са измити и почистени от вандалски надписи.

Паралелно с това чрез различни проекти градското изкуство преобразява подлези и пешеходни пространства в столицата.

Подлезът на Орлов мост е обновен с 20 арт пана, а над 30 художници са преобразили подлеза до Южния парк по темата „Зелените стени на София“. Пешеходната връзка при метростанция „Западен парк“ в „Люлин“ също е превърната в открита галерия.

Графити галерия, посветена на генерал Владимир Вазов, е създадена от 20 артисти в подлеза при бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Черковна“. Стенописът при гара „Подуяне“ разказва историята на братята Георги и Богдан Прошек, а 25 артисти са преобразили подлеза при ул. „Александър Жендов“ с произведения, посветени на седемте континента.

Градското изкуство присъства и по фасадите на жилищни сгради и училища, като целта е повече сиви и занемарени пространства да се превръщат в галерии на открито и нови градски забележителности.