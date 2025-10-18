Честване на Деня на ITEC в индийското посолство в София

Посолството на Индия в София с гордост бе домакин на честванията по повод Деня на ITEC 2025, които събраха бивши участници, приятели и партньори на Програмата за техническо и икономическо сътрудничество на Индия (ITEC).

Събитието отпразнува духа на международното сътрудничество, изграждането на капацитет и трайното приятелство между Индия и България. Бившите участници в ITEC споделиха своите обогатяващи преживявания в Индия, подчертавайки как програмата е допринесла за тяхното лично и професионално развитие.

Благодарим на всички участници за присъствието им и очакваме с нетърпение да укрепим връзките между нашите народи чрез продължаващо сътрудничество в рамките на ITEC.

Facebook

Twitter



Shares