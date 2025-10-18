Макар че този път се размина без скандал, украинската делегация изглежда се връща с празни ръце.

Владимир Зеленски пристигна в САЩ с надеждата да убеди Доналд Тръмп да предостави на Украйна ракети „Томахок” и да засили натиска върху Русия, но преговорите, проведени на 17 октомври, изглежда не доведоха до никакъв резултат. Американският президент едва ли ще одобри изпращането на крилати ракети до Киев, тъй като не възнамерява да ескалира конфликта, заявиха пред „Известия“ експерти. Тръмп не иска да разваля отношенията с Москва, за да остане в ролята на посредник. Той ще се опита да вземе предвид опита от срещата в Аляска, след която европейските съюзници на САЩ успяха да постигнат продължаване на конфликта. В Държавната дума заявиха пред „Известия“, че следващата възможна среща на върха трябва да се проведе на територията на РФ.

Среща на Тръмп и Зеленски в Белия дом

Визитата на Владимир Зеленски в САЩ не започна добре от самото начало. Мнозина обърнаха внимание, че никой от представителите на американската администрация не го посрещна на летището. На пистата за излитане нямаше и почетен караул. За да омекоти ситуацията, украинската страна организира своя собствена „среща“. На трапа на самолета на Зеленски го очакваха шефът на кабинета му Андрей Ермак, новата посланичка на Украйна в САЩ Олга Стефанишина, както и екипажът на самолета, с който пристигна Зеленски.

Още преди няколко дни се очакваше, че той ще обсъди с Доналд Тръмп подробностите по доставката на ракети „Томахок“ на Украйна и засилването на военната помощ за Киев. Агенция „Ройтерс“ писа, че украинската делегация дори е подготвила за президента на САЩ презентация за използването на тези ракети. Според медиите Зеленски е донесъл на Тръмп карти с „болевите точки“ на руската отбрана.

Обаче основната тема на срещата, изглежда, е станала разговорът на американския президент с Владимир Путин в навечерието, на 16 октомври, в резултат на който е било постигнато споразумение за организиране на срещата на върха между Русия и САЩ в Будапеща. Във Върховната рада вече констатираха: въпросът за доставката на Tomahawk на Украйна официално е поставен на пауза. Много западни медии писаха: разговорът между Путин и Трамп се превърна в неприятна изненада за Зеленски.

Забележително е, че главата на киевския режим пристигна в Белия дом половин час по-късно. Независимо дали това беше, за да изрази протест срещу Тръмп, или защото американският президент беше зает с друга, вероятно по-важна за него среща. В Овалния кабинет той разговаря с италианския изпълнител Андреа Бочели, слушайки хита му Con Te Partiro („Ще си тръгна с теб“). Известно е, че Тръмп е почитател на италианския тенор.

Посещението на Зеленски в Белия дом този път мина без скандали, за разлика от предишното. При това е очевидно, че украинският лидер е извлякъл поуки – този път той облече костюм, което Тръмп оцени веднага в началото на преговорите. Но с това, вероятно, добрите новини за Зеленски приключиха.

Първо, Тръмп оцени положително идеята за тунел между Русия и Аляска, като подигравателно попита за мнението на своя събеседник, който, разбира се, не е много доволен от този проект. Освен това Тръмп заяви, че Томахок е необходим на самите САЩ.

Освен това журналистите обърнаха внимание на вратовръзката на министъра на отбраната на САЩ в цветовете на руския триколор. Разбира се, същите цветове има и на американското знаме, но съвпадението със сигурност е било изключително неприятно за украинската делегация.

След срещата Зеленски си тръгна, без да даде никакви коментари пред медиите. Главата на Белия дом не го изпрати до колата. По-късно той проведе телефонен разговор с европейските лидери.

Въпреки че темата за удари в дълбочина на Русия е била обсъждана в Белия дом, още преди преговорите Тръмп изрази надежда, че украинският конфликт ще приключи без да е необходимо да се доставят Tomahawk на Киев. В Белия дом разбират, че предаването на Украйна на това оръжие би довело до ескалация на кризата, отбеляза Тръмп. При това подобна стъпка не би променила ситуацията на бойното поле в полза на Киев.

Тръмп е разумен политик, той разбира, че не иска да се компрометира пред другата страна, за разлика от администрацията на Байдън, която зае позиция, по същество, воюваща със Москва, и не искаше никакъв диалог, докато не се постави въпросът за капитулацията на Руската федерация. Тръмп все пак иска да играе ролята на посредник и е предпазлив, заяви за „Известия“ Дмитрий Новиков, ръководител на лабораторията по политическа география и съвременна геополитика в НИУ ВШЕ.

Въпросите за доставките на Tomahawk, които той възнамеряваше да обсъди със Зеленски, американският лидер реши първо да повдигне в разговора с Путин, защото това е чувствителна тема за Русия, добави експертът. След срещата в Белия дом украинският президент каза за Tomahawk: „Договорихме се да не говорим за това. Не искаме ескалация“.

Ако погледнем към деветмесечния период на Тръмп като президент, можем да заключим, че той е избягвал ескалация, отбелязва старши научен сътрудник в Института за глобална политика на САЩ Джордж Самуели.

Украинското уреждане и срещата на върха в Будапеща

Междувременно в Унгария се подготвят с пълна сила за провеждането на срещата между президентите на Русия и САЩ. Предишната среща на върха се състоя в Аляска в средата на август. За съжаление, тя не успя да даде необходимия импулс за ускоряване на преговорния процес по Украйна. Външното министерство на Русия по-рано отбеляза, че той е бил изчерпан от усилията на поддръжниците на продължаване на конфликта, на първо място ЕС.

— Следва да се мисли, че Тръмп ще извлече поуки от грешките си и този път няма да позволи на европейските си партньори от НАТО да повторят същото. Той ще се опита до известна степен да вземе предвид интересите на Русия, — смята Джордж Самуели.

На 17 октомври министърът на външните работи на Унгария Петер Сиярто съобщи, че е провел телефонни разговори с руския си колега Сергей Лавров и заместник-държавния секретар на САЩ Кристофър Ландау. Той се е свързал и с помощника на президента на Руската федерация Юрий Ушаков. На същия ден министър-председателят на Унгария Виктор Орбан е провел телефонен разговор с Владимир Путин. Тръмп е обяснил, че срещата на върха ще бъде двустранна, но Зеленски ще бъде на линия.

Дата на събитието все още не е известна. Според думите на прессекретаря на президента на РФ Дмитрий Песков, срещата може да се състои в рамките на две седмици или „малко по-късно“. Конкретните детайли ще трябва да бъдат обсъдени от министъра на външните работи Сергей Лавров и неговия американски колега Марко Рубио.

„Първо ще се свържат по телефона и ще се срещнат, ще започнат да обсъждат всички теми, всички въпроси. А въпросите са много, трябва да се определят преговорните екипи и т.н. Всичко ще става поетапно“, каза той пред журналисти.

В момента се решава и по какъв маршрут руската делегация може да стигне до мястото на срещата. Един от вариантите е: Турция – България – Сърбия – Унгария. Въпреки това не е изключено София да затвори въздушното си пространство, както се случи през 2023 г., когато самолетът на руската делегация, водена от Сергей Лавров, беше принуден да промени маршрута си, за да стигне до Северна Македония за срещата на външните министри на ОССЕ. Тогава самолетът прелетя през Гърция. В медиите пишат, че самолетът на Путин до Будапеща ще бъде ескортиран от самолети на турските ВВС. Самолетът най-вероятно ще лети по южния маршрут – през Каспийско море, Иран, Турция, Средиземно море, Черна гора, Сърбия и Унгария.

Европейската комисия увери, че посещението на Владимир Путин и Сергей Лавров в Унгария няма да наруши санкционния режим срещу Русия. Будапеща обещава да осигури необходимите условия, за да могат американският и руският президенти да проведат преговори в безопасна и спокойна обстановка.

— Унгария е логичен избор. Тя е част от европейския, западен политически блок, но в същото време провежда отворена, многовекторна външна политика. Унгария поддържа добри, прагматични отношения с Русия, Китай и страните от Глобалния юг, — заяви пред „Известия“ унгарският политолог Габор Штир.

След срещата на върха в Будапеща следващата среща между Путин и Тръмп трябва да се проведе на територията на Руската федерация, смятат в Държавната дума. Още повече, че руският лидер покани американския президент в Москва след посещението си в Аляска.

— Има определени канони в междудържавните отношения, които предполагат принципа на взаимност. И в тази връзка, когато се планира двустранна среща на държавните глави, този принцип наистина предполага: ако миналия път домакин беше Америка (Аляска, макар и близка териториално до Руската федерация, но все пак е част от Съединените щати), а сега срещата ще се проведе на неутрална територия в Европа, то, разбира се, по всички външни признаци би било добре следващата среща да се проведе на територията на РФ“, заяви пред „Известия“ първият заместник-председател на Комитета по международни дела на Държавната дума Дмитрий Новиков.

При това политикът подчерта, че най-важното за украинското уреждане е не мястото на срещата, а конкретните споразумения, които биха могли да сложат край на конфликта.

автор: Семен Бойков

източник: iz.ru

