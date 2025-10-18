Ильхам Алиев: Отношенията между Казахстан и Азербайджан са пример за братство и доверие

В навечерието на държавното посещение в Казахстан президентът на Азербайджанската република Илхам Алиев в ексклузивно интервю за агенция Kazinform разказа за високото ниво на политическия диалог между двете страни, бързото развитие на сътрудничеството в транспортно-логистичната и нефтогазовата сфера, както и за перспективите за съвместна работа в областта на „зелената” енергетика и инициативите в рамките на Организацията на тюркските държави.

Уважаеми господин президент, в най-скоро време се очаква Вашето държавно посещение в Република Казахстан. Как бихте характеризирали нивото на настоящите политически отношения между Азербайджан и Казахстан и какви са Вашите очаквания от предстоящото посещение?

— Политическите отношения между Азербайджан и Казахстан днес се отличават с висока степен на стабилност и взаимно доверие. През изминалите десетилетия, въз основа на историческите връзки на братство, приятелство и взаимна подкрепа, на солидната основа на общата тюркска идентичност, сходните културни традиции и духовни ценности между нашите народи, ние изградихме отношения на истинско стратегическо и съюзническо партньорство.

Безспорно, важен фактор, допринасящ за укрепването на двустранното сътрудничество, е активният и конструктивен диалог, който се води на най-високо равнище и дава импулс за всестранно задълбочаване на междудържавните връзки на всички равнища.

За последните три години това е моето седмо посещение в братската страна. Радвам се да наблюдавам динамичното развитие и новите успехи при всяко посещение в Казахстан. Тези постижения свидетелстват за целенасочената и прецизна държавна политика, провеждана под ръководството на президента на Казахстан Касим-Жомарт Кемлевич Токаев. Особено впечатляващо е успешното осъществяване на реформите, насочени към модернизиране на страната и диверсификация на икономиката. Бих искал да поздравя целия братски народ на Казахстан за постигнатите резултати. През същия период президентът на Казахстан Касим-Жомарт Кемлевич Токаев посети Азербайджан шест пъти. Всичко това свидетелства за нашето взаимно желание за развитие на отношенията на всеобхватно партньорство и стратегическо сътрудничество между нашите страни. Освен това, редовните контакти позволяват оперативно да се решават актуалните въпроси от дневния ред и да се изработват съгласувани позиции по ключови направления на сътрудничеството.

Бих искал да използвам случая, за да изразя още веднъж благодарността си към братски Казахстан за изграждането на Центъра за детско творчество „Курмангази“ в освободения град Физули. Този център се превърна в важно културно и образователно учреждение, където днес се обучават около 100 деца.

През изминалите години ние разработихме солидна договорно-правна база – около 170 документа, наложихме механизми за плодотворно сътрудничество в политическата, търговско-икономическата, инвестиционната, културно-хуманитарната и други сфери. Бих искал да отбележа особено значението на Договора за стратегическо партньорство и съюзнически отношения между Азербайджан и Казахстан, чиято 20-годишнина от подписването отбелязахме тази година. Този документ положи надеждна основа за развитие на азербайджанско-казахското взаимодействие в различни отрасли, и през изминалите години сътрудничеството между нашите страни значително се разшири във всички направления.

Следва да се отбележи и значението на провеждането на Висшия междудържавен съвет, чието първо заседание се състоя миналата година по време на държавното посещение на президента на Казахстан в Азербайджан. По време на предстоящото второ заседание в Астана ще бъдат обсъдени по-нататъшните перспективи за взаимноизгодно сътрудничество и стъпките за извеждане на азербайджанско-казахстанските отношения на ново ниво.

Азербайджан и Казахстан ефективно взаимодействуют и в многостранном формате, в частности в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, Организацию тюркских государств, Организацию исламского сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и другие. Нашите страни се подкрепят взаимно на международната сцена, като споделят обща позиция по много въпроси.

— Как се развива търговско-икономическото сътрудничество между Азербайджан и Казахстан през последните години?

— Спектърът на търговско-икономическото сътрудничество между Азербайджан и Казахстан е много широк. С удовлетворение констатираме устойчивия растеж на търговско-икономическото взаимодействие. Двете страни последователно реализират съвместни инициативи, разширявайки взаимодействието в различни сектори на икономиката. Този напредък стана възможен благодарение на целенасочената държавна политика, активния диалог между представителите на бизнес средите и общата ангажираност към развитието на взаимоизгодни и партньорски отношения.

Към днешна дата в страната са регистрирани около 250 търговски структури с участието на казахстански капитал, което потвърждава високия ниво на доверие в инвестиционния климат и създава солидна основа за по-нататъшно разширяване на икономическото сътрудничество.

Положителната динамика се проявява ясно и в сферата на взаимната търговия. Така, обемът на стокооборота между страните през 2024 г. възлиза на 470 млн. долара, а за периода от януари до август 2025 г. достига 547 млн. долара, което надвишава показателите за същия период на предходната година повече от три пъти. Този ръст се дължи на ефективното използване на потенциала на Средния коридор и системната модернизация на транспортно-логистичната инфраструктура.

Наред с това се засилва инвестиционното сътрудничество между Азербайджан и Казахстан: обемът на азербайджанските инвестиции в икономиката на Казахстан достигна 225 млн. долара, докато казахстанските инвестиции в Азербайджан възлизат на 136 млн. долара. Тези показатели свидетелстват за взаимния интерес на страните към дългосрочно партньорство и устойчиво развитие.

— Как оценявате нивото на сътрудничество между Азербайджан и Казахстан в транспортно-логистичната и нефтогазовата сфера, както и в областта на „зелената“ енергетика? Какво значение има Средният коридор за двете страни? Какви стъпки се предприемат за повишаване на ефективността на превозите през пристанищата Актау и Алят?

— Транспортно-логистичното сътрудничество между Азербайджан и Казахстан е стратегически важно направление, което отваря нови възможности за икономически растеж и интеграция на регионалните пазари. Продължаващото развитие на инфраструктурата и разширяването на тарифните и логистичните предимства създават благоприятни условия за увеличаване на обемите на превозите и по-нататъшно укрепване на двустранните отношения.

Днес тази сфера на взаимодействие демонстрира значителен напредък. Обемът на транзитните превози между Азербайджан и Казахстан през 2024 г. достигна над 3,5 млн. тона, което е с 20% повече от показателите за предходния период. Средният коридор играе ключова роля за осигуряване на устойчива и ефективна връзка между страните.

През 2022 г. в град Актау беше подписана „Пътна карта за 2022–2027 г.“ за развитие и експлоатация на Средния коридор, преминаващ през територията на Турция, Азербайджан и Казахстан. Документът предвижда синхронизирано развитие на транспортно-логистичната инфраструктура на трите страни, оптимизиране на операциите, привличане на допълнителен товарен поток, въвеждане на единна тарифна политика, развитие на мрежа от логистични центрове и решаване на други ключови въпроси.

Един от значимите проекти в областта на инфраструктурата е изграждането на подводни оптични кабелни линии по дъното на Каспийско море между Казахстан и Азербайджан. Договорът за изграждането им е подписан през март 2025 г. в Баку, а завършването на работата е планирано за края на 2026 г., което ще позволи засилване на цифровата интеграция.

В нефтегазовия сектор между SOCAR и „Националната компания „КазМунайГаз” е подписано генерално споразумение за транзита на казахстански нефт в обем 1,5 млн. тона годишно по маршрута Актау — Джейхан. През 2024 г. беше подписано споразумение за поетапно увеличаване на обемите на транзита и намаляване на тарифите.

За повишаване на ефективността на превозите през пристанищата Актау и Алят се реализират мерки за модернизация на инфраструктурата, обновяване на подвижния състав и др., което ще позволи да се укрепят позициите на Средния коридор като ключов транзитен път между Европа и Азия.

В индустриалното сътрудничество важно направление е и партньорството в корабостроителната промишленост.

Развитието на „зелената“ енергетика заема важно място в двустранния дневен ред. През 2024 г. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписаха редица стратегически споразумения и меморандуми, насочени към обединяване на енергийните системи и насърчаване на възобновяемите енергийни източници. Тези инициативи отразяват общата ангажираност на държавите към устойчиво развитие и преход към екологично чисти технологии.

— Как оценявате ролята на Организацията на тюркските държави за укрепването на връзките между Азербайджан и Казахстан?

— Организацията на тюркските държави (ОТГ) играе ключова роля в укрепването на братските връзки между Азербайджан и Казахстан и служи като ефективна платформа за задълбочаване на политическия диалог, разширяване на икономическите връзки и развитие на хуманитарното сътрудничество.

Основана през 2009 г. на древната азербайджанска земя – в Нахчыван, Организацията на тюркските държави допринесе значително за укрепването на сътрудничеството и засилването на солидарността между тюркските народи и страни. Миналата година в Шуша се проведе първият неформален саммит, а наскоро в Габала се състоя 12-ият саммит на Съвета на държавните глави на ОТГ. По време на тези срещи на високо равнище бяха плодотворно разгледани ключови въпроси на сътрудничеството между нашите страни в рамките на организацията, подписани бяха декларации, които допринасят за укрепването на Организацията на тюркските държави, за тясното сплотяване на тюркския свят, за нарастването на неговата политическа, икономическа и военна мощ, за превръщането му в център на сила на глобалната арена.

В културната, хуманитарната и образователната сфера сътрудничеството между нашите страни в рамките на ОТГ е систематично и последователно. Съвместните инициативи обхващат широк спектър от области – от организиране на фестивали, изложби, литературни вечери и конференции до активно сътрудничество между научни и образователни институции.

В рамките на ОТГ успешно функционира Международната тюркска академия, която играе важна роля в провеждането на изследвания и укрепването на научно-образователните връзки. Ние също така си сътрудничим тясно в рамките на ТЮРКСОЙ, Фонда за тюркска култура и наследство, Парламентарната асамблея на тюркските държави — ТЮРКПА и други международни организации, което още веднъж свидетелства за високото ниво на доверие между Азербайджан и Казахстан.

Отделно бих искал да подчертая историческото значение на Първия тюрколожки конгрес, проведен през 1926 г. в Баку. Това събитие се превърна в важен етап в развитието на тюркската наука, култура и единство. На следващата година се навършват 100 години от провеждането на този знаменателен форум и юбилеят на Първия тюрколожки конгрес се планира да бъде тържествено отбелязан в рамките на ОТГ.

Доколко тясно си сътрудничат нашите страни в културната и хуманитарната сфера?

— Както вече казах, нашите народи са обединени от вековна история, култура, религия и общи ценности. Развитието на културните връзки играе важна роля за сближаването на нашите народи и укрепването на братските връзки.

През 2023 г. в Азербайджан се проведоха Дни на казахстанската култура, а през 2024 г. в Казахстан се проведоха Дни на азербайджанската култура. Такива събития отразяват динамичното развитие на творческите връзки между нашите народи и допринасят за взаимното обогатяване на културните традиции на двете страни.

С удовлетворение бих искал да отбележа издаването на азербайджански език на сборника с разкази „Ночной выстрел“ („Нощен изстрел“) на Кемел Токаев, един от най-изявените дейци, допринесли значително за развитието на казахската литература.

Също така през 2023 г. в Баку се проведе международна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на Кемял Токаев и 115-годишнината от рождението на Мир Джалал Пашаев.

— Проблемът с изчерпването на Каспийско море става все по-актуален. Как Азербайджан и Казахстан координират действията си по този въпрос?

— Днес Каспийско море, за съжаление, се сблъсква с редица сериозни екологични предизвикателства. Един от най-острите проблеми е изчерпването — бързото понижаване на нивото на водата, което носи както екологична, така и икономическа заплаха. На Шестата Каспийска среща на върха, проведена през 2022 г., аз повдигнах въпроса за нарушаването на екологичния баланс в Каспийско море. За съжаление, оттогава ситуацията само се влоши. Нивото на водата в Каспийско море бързо спада, а причините за това не се крият само в климатичните промени.

В настоящата ситуация е изключително важно всички страни от Каспийския басейн да установят тясно сътрудничество, да обменят активно научна информация и да разработват съгласувани мерки за смекчаване на последиците.

Понижаването на нивото на Каспийско море и свързаните с това екологични промени заплашват биоразнообразието и устойчивостта на екосистемата, което изисква координирани мерки за защита на природата и възстановяване на екологичния баланс.

Освен това Азербайджан, Казахстан, както и другите прикаспийски страни могат и трябва активно да промотират инициативи за опазване на Каспийско море на регионални и международни форуми. В условията на нарастващи транснационални екологични рискове Каспийското море престава да бъде просто водоем и се превръща в символ на нашата обща отговорност и необходимостта от обединени действия.

Припомняме, че президентът на Азербайджан Илхам Алиев ще посети Казахстан с държавно посещение още следващата седмица.

