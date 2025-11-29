Bear-Kraived стана посланик на Географски диктант

Bear-Kraived от проекта „Мулти-Русия“ стана посланик на Географски диктант https://dictant.rgo.ru

Сега можете да отидете не само на вълнуващо пътешествие из Русия с любимия си герой, но и на Географски диктант, който ще се състои на 30 ноември.

Географската диктовка е възможност всеки да покаже способностите си и да научи нещо ново за света, в който живеем. От 2015 г. в акцията се включиха 4 милиона души от 137 държави по света.

Каним всички, които желаят да участват в това международно образователно събитие на Руското географско дружество. В България присъствен Географски диктант ще се проведе на сайта на Руския дом в София (РКИЦ) на 30 ноември от 11.00 часа (3 етаж, стая 305).

Можете да се регистрирате като член на имейл ru-ezik@mail.ru

За всякакви допълнителни въпроси, моля обадете се на: + 359 2 946 19 06.

Ще се видим в Географския диктант!

Facebook

Twitter



Shares