Лудогорец U17 не успя да сломи Славия

Елитните играчи на Лудогорец U17 не успяха да се противопоставят на Славия (София) и отстъпиха с минималната разлика 1:2.

Младите „орли“ гостуваха на своя съперник за мача от XIV кръг в юношеското първенство. След края му разградчани продължават да бъдат еднолични първенци с аванс от 7 точки пред вторите.

Началото на мача бе обещаващо за Лудогорец U17, като юношите на „орлите“ успяха да създадат редица голови ситуации. Отлични шансове се разкриха пред Ястиян Георгиев, Кристиян Желев и Веселин Атанасов. Вместо да се разпишат, гостите инкасираха гол в 22-рата минута на двубоя след статично положение. През второто полувреме Тимур Мустафа успя да изравни, след като намери очертанията на вратата на Славия в 47-мата минута. Последваха още силни минути за Лудогорец U17, в които шансове да обърнат резултата се разкриха пред Йоан Ноофал два пъти и пред Ястиян Георгиев. До края на редовното време резултатът набъбна, но в полза на столичани, които вкараха победния гол в 67-мата минута. Последва нов обещаващ изстрел на Тимур Мустафа, но изстрелът му срещна страничната греда. До последния съдийски сигнал футболните достойнства отстъпиха своето място на терена и до нови попадения не се стигна.

Не сме доволни от днешното си представяне и резултатът е напълно закономерен. Много момчета играха доста под възможностите си, поддадоха се на стила на игра на противниците, а многото непредизвикани грешки ни попречиха да осъществим контрол над топката. Има разочарование както в щаба, така и сред самите играчи. Във времето сме доказали, че след подобни слаби игри и негативни резултати, отборът е успявал да реагира по най-добрия начин, сега също сме убедени, че ще се случи точно това, анализира представянето на своя тим наставникът Милен Маринов.

В последния си шампионатен двубой от есенния полусезон Елитните „орли“ ще посрещнат у дома Спартак (Плевен).

