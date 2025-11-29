Задържаха четирима обвиняеми за умишлено убийство в Мадан

Днес, 29 ноември 2025 г., по искане на Окръжна прокуратура-Смолян съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Ш.М., на 22 г., Б.М., на 26 г., Н.М., на 23 г., и Д.М., на 29 г.

Те са привлечени като обвиняеми за това, че на 26.11.2025 г., в гр. Мадан, обл. Смолян, в съучастие като извършители, умишлено умъртвили 23-годишния К.К. – престъпление по чл. 115 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

По досъдебното производство са извършени действия по разследването – 5 огледа на местопроизшествие, иззети веществени доказателства и записи от охранителни камери, разпитани са множество свидетели, събрани са и други доказателства за изясняване на обективната истина, назначена са шест съдебномедицински експертизи, включително и тройна съдебномедицинска експертиза.

Определението на Окръжен съд – Смолян подлежи на протест или обжалване пред Апелативен съд – Пловдив.

