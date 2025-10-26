Българската църковна община „Св. Йоан Рилски“ в Люксембург чества своя празник и годишнина от основаването си

В събота, 25 октомври, Българската православна църковна община „Св. Йоан Рилски“ в Люксембург чества празника на своя небесен покровител и 10-годишнината от основаването си.

Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний извърши тържествено богослужение заедно с предстоятеля Стоян Бербатов и свещениците Николай Николов от енорията в Кьолн и Георги Фотакиев от Варна. Гост на празника бе временно управляващият българското посолство и консул в Брюксел г-жа Венета Заякова, която отговаря и за нашите сънародници в Люксембург.

Празникът на църковната община се проведе в Катедралния храм на Вселенската патриаршия „Св. Николай Чудотворец“, който редовно се предоставя от любезните домакини за богослужение на българската православна общност. В този ден мнозина българи от Люксембург и Германия дойдоха, за да участват в радостта от братското общение и да се причастят с Тялото и Кръвта Христови.

С пристигането си в Люксембург митрополит Антоний донесе за поклонение частица от мощите на св. патр. Евтимий Търновски като част от духовния път на светеца из Западно- и Средноевропейската епархия.

В празничното си слово архиереят подчерта, че 10-те години са преминали бързо, но са били изпълнени с Божията любов, благодат и милост, проявени към всички, които са се трудили на Божията нива, за да може православната ни община във Великото Херцогство да пребъдва в Христа и да трупа духовни съкровища вместо земни блага. „Тези десет години изминаха като миг“, изтъкна дядо Антоний, „но пък всички заедно се радваме на благословените от Бога плодове на Божията нива. Нашият спасител Господ Иисус Христос, обръщайки се към своите ученици, казва: „Не вие Мене избрахте, а аз вас“. Така и покровителят на българския народ, свети Иоан Рилски Чудотворец, великият пустинник и молитвеник, огненият стълб на вярата, избра вас тук – да живеете благодатния живот на Църквата под неговия покров“.

Владиката изказа също своята благодарност към свещенослужителите, които от основаването на енорията досега ревностно са изпълнявали пастирските си отговорности. Със своята любов, която, по думите на Христос, е чужда на човешките страсти и побеждава всичко, те са изградили един пристан за много човешки души, които се спасяват под благодатния покров и топлата прегръдка на всебългарския молитвеник свети Йоан Рилски Чудотворец.

Facebook

Twitter



Shares