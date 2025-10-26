Генералният секретар То Лам посети мястото, където някога е отсядал Хо Ши Мин в България

Преди шестдесет и осем години, през август 1957 г., президентът Хо Ши Мин, обичаният лидер на виетнамския народ, отседна в двореца „Врана“ по време на официалната си приятелска визита в България.

Според специален кореспондент на TTXVN, по време на официалното посещение в България, в следобеда на 23 октомври (местно време), генералният секретар То Лам и съпругата му Нго Фуонг Ли, заедно с високопоставена виетнамска делегация, посетиха двореца Врана в покрайнините на столицата София.

Дворецът „Врана“ е построен в началото на 20-ти век и е бил свидетел на много значими събития в историята на България, както и в международните отношения.

Настоящият собственик на двореца „Врана“ е бившият български крал Симеон Сакскобургготски, който е бил министър-председател на България от юли 2001 г. до август 2005 г.

С особена привързаност към виетнамския лидер и народа на S-образната страна, бившият монарх предложи идеята да се постави паметна плоча с портрета на президента Хо Ши Мин в двореца „Врана“, с надеждата, че тя ще се превърне в символ на традиционното приятелство между двете нации.

По време на посещението си в двореца „Врана“ генералният секретар То Лам и съпругата му, заедно с високопоставената делегация, се срещнаха с бившия крал Симеон Сакскобургготски и му поднесоха с уважение портрет на президента Хо Ши Мин, който ще бъде изложен в двореца.

В изказването си по време на срещата генералният секретар То Лам изрази дълбоката си емоция от посещението в двореца „Врана“, място, тясно свързано с приятелството между виетнамския и българския народ. Преди 68 години, през август 1957 г., президентът Хо Ши Мин, обичаният лидер на виетнамския народ, отседна тук по време на официалното си приятелско посещение в България. Тази историческа визита отвори нова фаза в традиционното, многостранно сътрудничество между Виетнам и България.

Генералният секретар изрази своята признателност за подкрепата на бившия монарх за идеята да се постави възпоменателна плоча с портрета на председателя Хо Ши Мин в двореца „Врана“, като изрази убеждението си, че тя ще бъде траен символ на приятелството между двете нации и „червена адреса“ за виетнамските делегации, както и за поколенията виетнамци, приятели и български народ, които да посещават, помнят и продължават тази прекрасна традиция на отношенията.

Отбелязвайки значителния принос на бившия монарх за развитието на България като министър-председател, генералният секретар То Лам потвърди, че Виетнам не е забравил практическата подкрепа на бившия монарх за отношенията между Виетнам и България.

По време на периода, в който бившият крал е ръководел правителството, двете страни са подписали споразумение за икономическо сътрудничество и са си предоставили статут на най-облагодетелствана нация, създавайки благоприятни условия за двустранна търговия и инвестиции. Същевременно е било подписано споразумение за сътрудничество в областта на образованието, което е възродило традицията на обмен на студенти и експерти между двете страни.

Тези постижения допринесоха за задълбочаване на традиционното приятелство между Виетнам и България, полагайки основите за продължаване на разширяването на сътрудничеството между двете страни в много области и днес.

Имаме удоволствието да обявим резултатите от преговорите с българския президент Румен Радев на 23 октомври и приемането от двете страни на съвместна декларация, с която се създава рамка за стратегическо партньорство. Генералният секретар То Лам потвърди, че това е важен исторически момент в отношенията между двете страни, като предаде посланието, че връзката не само се поддържа на основата на традиционното приятелство, но и се развива, адаптира и подобрява в контекста на новите развития в света и региона.

Въз основа на новосъздадената рамка генералният секретар изрази убеждението си, че отношенията между Виетнам и България ще продължат да се укрепват и разширяват в много области, като икономическо сътрудничество, търговия, инвестиции, култура, образование, туризъм и обмен между хората, в интерес на двете нации, за мир и просперитет в двете страни и по целия свят.

От своя страна бившият крал Симеон Сакскобургготски изрази емоцията си от посрещането на най-висшия виетнамски лидер в частната си резиденция след толкова дълго време. Бившият крал потвърди, че винаги помни спомените от посещението на президента Хо Ши Мин в България.

Отбелязвайки, че следи развитието на Виетнам, бившият крал изрази своята радост от всестранните постижения на Виетнам в областта на развитието през последните години. Той също така потвърди, че България и той лично винаги са имали специална привързаност и силна подкрепа за развитието и международната интеграция на Виетнам.

Поздравявайки стратегическото партньорство между Виетнам и България, бившият император изрази надеждата си, че традиционното приятелство между двете страни ще продължи да се поддържа и че след посещението на генералния секретар То Лам отношенията ще се развиват още по-силно в новата фаза.

