Анна Палагина е модератор на IV Международен форум „Жената на III хилядолетие“

Международно ниво на дневния ред на МИМОП за работа с женски предприемачески общности

В рамките на IV Международния форум „Жената на III хилядолетие“ заместник-председателят на Комитета #ТППРФ по образование и социална политика, ректор на МИМОП Анна Палагина ще бъде модератор на секцията „Международно партньорство в реализацията на инициативи в рамките на глобални обединения“ и ще представи образователните програми на Института.

Освен това, докладът „Индустриалният туризъм като двигател на икономическото развитие“ в секцията ще бъде представен от говорителя на МИМОП, президент на ТПП на Орловска област Светлана Ковалева.

Анна Палагина:

Започнахме работата на форума, който се провежда в Москва в Министерството на външните работи от екипа на регионалната обществена организация за подкрепа на жените предприемачи в малкия и среден бизнес „Международен съюз на жените“ на Алфия Амирова и Марат Шакирзянов. Сериозна програма, високо равнище на официални лица, чуждестранни гости, участници и лектори. Именно това отличава мероприянията на Съюза и Форума, в попечителския съвет на който съм член.

