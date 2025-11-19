Св. Синод на БПЦ-БП откри благотворителната кампания „ДЕЦА РИСУВАТ ЗА ДЕЦА” – 2025 г.

Децата изразяват своя порив, своята молитва, своето желание към Бога – на първо място, и след това даряват творбите си, за които са положили толкова труд.

Да дарят този свой труд за техни връстници, които боледуват и са в затруднено положение. Това не е само урок, а е и изключителен духовен опит за децата, който винаги ще остане в тях и ще им напомня, ще им говори, че тази проявена любов, това единство с техните връстници – това ни прави човеци. И дай Боже, вярвам, че ще укрепват по този начин в своето християнско призвание – да проявяват любовта към Бога и към човеците, и да растат като стойностни християни и граждани на нашата Република България“, каза пред медиите днес Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Той откри тазгодишната кампания „Деца рисуват за деца“ – 2025 г. Заедно с него на събитието в хотел „Hyatt Regency Sofia“ присъстваха Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил – началник на Културно-просветния отдел на Св. Синод и Негово Преосвещенство Константийският епископ Михаил – викарий на Ловчанския митрополит Гавриил, заместник-министрите на образованието и науката – д-р Емилия Лазарова и Наталия Михалевска, Любомир Пенев – изпълнителен директор на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, представители на институции, родители с техните деца. В програмата участваха и децата от хор „Св. Серафим Софийски“, които изпълниха песнопения.

Досега в конкурса са изпратени над 16 000 творби. Това означава, че 16 000 деца са мислили, рисували, работили… Нашата цел най-вече беше да помогнем на децата, защото когато едно дете тръгне с една добра основа, тогава то може и в живота да върви правилно и да бъде достоен човек. Много е важно да се помага на децата и този конкурс и кампания са едно от нещата, които Св. Синод направи. Радваме се, че децата с голямо желание рисуват, мислят“, каза в своето слово Ловчанският митрополит Гавриил при откриването на изложбата.

В тазгодишното издание, със закупуването на творби се подкрепя създаването на по-добри условия за лечението на болните деца в единствената национална Клиника по УНГ у нас. На болничното заведение се предоставят събраните средства с цел осигуряване на двойни медицински легла за Детското УНГ отделение към ИСУЛ.

Текст, снимки и видео: Ангел Карадаков

